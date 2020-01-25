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25 січня • оновлено в 05:21
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Відмовився від одного рядка в раціоні: британцеві вдалося схуднути на 25 кг. Фото

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25-річний Гетін Томас з британського міста Блеквуд відмовився від вживання алкоголю і скинув 25 кілограмів.

Як повідомляє видання Metro, хлопець відчував себе погано через зайву вагу та неправильного харчування. Тому у вересні 2019 року його вирішив змінити раціон та спосіб життя.

Британець Гетін Томас скинув 25 кг

Британець Гетін Томас скинув 25 кг

Фото: metro.co.uk

"Я ніколи не стежив за своїм харчуванням, а також багато випивав. Зрештою це почало позначатися на моєму стані. Одного разу я прокинувся, почуваючи себе дуже погано, і вирішив зайнятися здоров'ям і привести себе в форму", – розповів Томас.

Гетін Томас до і після

Гетін Томас до і після

Фото: metro.co.uk

Гетін Томас

Гетін Томас

Фото: metro.co.uk

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За словами чоловіка, зміни далися йому нелегко. Однак зараз він почуває себе чудово.

"Я доклав чимало зусиль, щоб скинути вагу. Тепер я стежу за харчуванням, займаюся спортом і випиваю трохи алкоголю лише в особливих випадках – не більше 1,5 тисячі калорій в день. І почуваю я себе чудово, тепер постійно посміхаюся", – підсумував британець.

Гетін Томас

Гетін Томас

Фото: metro.co.uk

Гетін Томас

Гетін Томас

Фото: metro.co.uk

Зазначимо, що на думку друзів та знайомих Томаса, після схуднення він став виглядати на десять років молодше. Чоловік підкреслив, що планує і далі тренуватися і підтримувати здоровий режим.

Гетін Томас

Гетін Томас

Фото: metro.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінка з Південної Кореї схудла на 40 кг після пологів і пішла від чоловіка, який називав її непривабливою.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
алкоголь схуднення
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