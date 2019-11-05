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6 листопада • оновлено в 02:44
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Британка в 108 років розкрила секрет довголіття

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Британка з міста міста Харрогейт, графство Північний Йоркшир, якій виповнилося 108 років, назвала секретом свого довголіття шампанське.

Виявилося, це її улюблений напій, який вона завжди допиває до кінця. Про це повідомила співробітниця будинку престарілих, де живе Дороті Флауерс, передає The Independent.

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У довгожительки ніколи не було дітей, а чоловік помер у 1981 році. Відвідує жінку в будинку для літніх людей її племінниця. Жінці на 108 день народження надіслали понад 650 вітальних листівок з різних країн світу, в тому числі з Австралії, Таїланду і США.

Дороті Флауерс розкрила секрет довголіття

Дороті Флауерс розкрила секрет довголіття

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені прийшли до несподіваного висновку: регулярне вживання шампанського сприяє схудненню.

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Місце
Великобританія
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