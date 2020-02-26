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26 лютого • оновлено в 12:17
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Британка схудла на 51 кг і виграла конкурс краси. Фото до і після

2.3т
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Мешканка англійського міста Грімсбі Джен Аткін, яка важила 108 кілограмів, схудла вдвічі і виграла в конкурсі "Міс Великобританія-2020".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Джен Аткін

Джен Аткін

Daily Mail

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Так, відомо, що 21 лютого 26-річна британка виграла титул найкрасивішої жінки в країні.

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Під час конкурсу дівчина розповіла, що для перемоги в "Міс Великобританія" вона активно займалася спортом і вела здоровий спосіб життя. За два роки Джен вдалося скинути 51 кг і схуднути зі 108 кг до 57 кг.

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

"Три роки тому я й уявити собі не могла, що виграю "Міс Великобританія". Наполеглива робота справді приносить свої плоди",зізналася Аткін.

Джен Аткін

Джен Аткін

Daily Mail

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Примітно, що в 2018 році дівчина вже брала участь у конкурсі краси, проте тоді посіла друге місце.

Джен Аткін

Джен Аткін

Daily Mail

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Після схуднення дівчина із задоволенням демонструє свою струнку фігуру в ефектному вбранні й бікіні.

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Джен Аткін

Джен Аткін

Instagram @jenatkinuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 47-річна Пола Деніер з британського міста Уелс розповіла про успішну боротьбу з надмірною вагою, вона скинула близько 40 кілограмів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Великобританія
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