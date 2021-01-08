Лілія Ребрик – про секрети краси та роботу на ТБ до самих пологів: ти жінка, перестань так старатися

Ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" й акторка Лілія Ребрик стала героїнею бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

Зірка розповіла про початок кар’єри телеведучої, труднощі під час прямих ефірів і сімейний різновид насолоди. До того ж Лілія Ребрик дала декілька особистих порад, як мати вигляд на всі сто за будь-яких обставин.

– Як ви стали ведучою програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна"?

– Кожен проєкт, зокрема телевізійний, має свій вік. І коли танцювальна сторінка в моїй кар’єрі була перегорнута, ми з чоловіком вирішили: "Ось та пауза, аби вдруге стати батьками". Ми справді довго про це думали, але завжди було багато роботи і планів. І щойно мені запропонували вести "Ранок з Україною", я дізналась, що вагітна. Це величезне щастя, якого ми всі так чекали. Хоча термін був ще дуже маленький, я прийшла на канал "Україна" і чесно розповіла, що ми чекаємо на поповнення. Керівництво програми так зраділо, що їхньою новою ведучою буде вагітна Лілія Ребрик (усміхається). Так деякий час ми це не афішували. Вагітність проходила добре, я чудово почувалась, була сповнена енергії і працювала в ефірі до 9 місяця. А вже через 2 тижні після пологів повернулась до роботи.

Телеведуча з донечками Діаною та Поліною і чоловіком Андрієм Instagram Лілії Ребрик

– Які поради можете дати початківцям у тележурналістиці?

– Вірте у свої сили. Будьте наполегливими, багато читайте, вдосконалюйтеся, надихайтеся, дізнавайтеся нове. Ніколи не бійтеся запитати щось у колег із більшим досвідом і не зупиняйтеся. Рух вперед – запорука успіху.

Лілія Ребрик в ефірі програми "Ранок з Україною" Instagram Лілії Ребрик

– Що було найскладнішим на шляху до омріяної кар’єри?

– Мене змалку вчили, що будь-яку роботу потрібно виконувати або на всі 100 відсотків, або взагалі за неї не братися. Так, коли ще ходила до школи, батьки казали, що є оцінки 5 і 2, а бути "середнячком" – не для мене. Тому я в цьому плані максималістка – у мене все має бути ідеально. Я завжди була дуже вимогливою до себе. І чесно кажучи, це не завжди працює, бо по-перше, є обставини, які від тебе не залежать, а по-друге, інколи можна дозволити собі старатись трішки менше, ніж ти звикла. Якось ми репетирували виставу "Підступність і кохання", і режисер Андрій Федорович Білоус сказав мені: "Лілю, от все ніби добре, ти дуже точно граєш, та я не можу зрозуміти, що не так". Пройшов певний час, він викликав мене до себе і сказав: "Я зрозумів, у чому справа. Тобі потрібно перестати так старатися – хоча б тому, що ти жінка". Наскільки цінною була його порада! З одного боку, якби я не викладалась на 100, та навіть на 200 відсотків у 20 років, то навряд би зараз досягла того, що маю. Але коли тобі 39 і за плечима ти маєш якийсь досвід, то можеш дозволити собі трохи видихнути і просто отримувати задоволення від того, що робиш. Щоб усвідомити це, мені знадобилось чимало часу.

Лілія Ребрик Instagram Лілії Ребрик

– Які труднощі на роботі та під час ефірів виникають зараз?

– Ми працюємо в прямому ефірі, а це завжди екстрим. Непередбачувані ситуації можуть трапитися будь-якої хвилини. Не так через те, що хтось про щось забув чи допустив помилку, а через ефект несподіванки. Наприклад, не так давно у нас у студії вибило всі пробки. Ми саме спілкувались за допомогою відеозв’язку з Настею Каменських, як враз зникло світло. Цікаво, що глядачі ще кілька хвилин бачили Настю на своїх телевізорах, але ж ми продовжувати ефір у повній темряві й без зв’язку не могли, тому позапланово пішли на рекламу. За кілька хвилин вдалося все полагодити, і ми знову вийшли в ефір, пояснивши глядачам, що трапилося.

– Топ улюблених базових речей у гардеробі Лілії Ребрик, які завжди будуть актуальні.

– Раніше я була переконана, що жінці завжди має хотітися взути туфлі на підборах. Так, це дуже легкий спосіб мати ефектний вигляд, але значно важливіше, аби в неї горіли очі, а усмішка випромінювала щирість та впевненість. Тож не важливо – будете ви на високих підборах чи в зручних кросівках, головне – настрій. Хоча бажано мати в гардеробі й те, й інше (сміється). Як би банально це не звучало, та маленька чорна сукня – мастхев будь-якої жінки. А ще класична біла сорочка – з нею можна створити безліч стильних образів.

– У вас є особисті лайфхаки, як мати бездоганний вигляд у будь-якій ситуації?

– Мій б’юті лайфхак, якщо зовсім немає часу на збори, це чисте, гарно висушене волосся і червоні губи. Просто, швидко та ефектно!

Телеведуча обожнює яскраві помади Instagram Лілії Ребрик

– Топ-3 ваших секретів з догляду за собою (обличчям, тілом чи волоссям)?

Ніколи не лягати спати з незмитим макіяжем. Я фанат очищення шкіри, люблю, аби вона аж "скрипіла" від чистоти. Якою б втомленою ви не були, пам’ятайте, що очищення – це найголовніший етап догляду. Різноманітні засоби для волосся. Маски для волосся, олійки для кінчиків, термозахист – я не боюся пробувати новинки, навпаки мені це дуже подобається. До речі, я народилася брюнеткою, та завдяки гарним засобам для волосся ніхто й не скаже, що я не натуральна білявка (сміється). Червона помада. Ніколи не знаєш, як закінчиться твій вечір, а за допомогою червоних вуст можна швидко створити святковий образ.

– Що дозволяє залишатися у формі колишній гімнастці? Є якісь спеціальні вправи?

– Мамі двох маленьких дітей не так вже й важко тримати себе у формі. Ти ж постійно кудись поспішаєш, біжиш, наздоганяєш малюків. А танці – це наш сімейний вид спорту та насолоди. Ми танцюємо завжди і всюди. Танці звели нас із чоловіком і ми по життю продовжуємо йти у ритмі запального танцю (усміхається).

Лілія Ребрик часто демонструє в соцмережі свою розтяжку і спортивну форму Instagram Лілії Ребрик

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Лілія Ребрик показала фото з-за лаштунків зйомок "Великі Вуйки-2". Зйомки другого сезону серіалу переривалися через карантин. Ребрик зауважила, що щаслива повернутися до колег із серіального майданчика.