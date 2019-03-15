Бездріжджовий хліб — міф: стало відомо, як обманюють українців

Лікар-дієтолог, засновник "Лабораторії омолодження" Людмила Гончарова розповіла, що будь-який бездріжджовий хліб, який продається на прилавках в магазинах — з дріжджами.

Так, в коментарі "Українським новинам" вона заявила, що маркетологи про це прекрасно знають, але брешуть людям, тому що "бездріжджовий" хліб буде купуватися краще.

"У нас вважається так: перша закваска з дріжджами, а далі — як ніби бездріжджова закваска. А яка вона? Така ж дріжджова. Маркетологи знають, про це, але їм все одно. Тому що "бездріжджовий" хліб буде купуватися краще. Потрібно розуміти, що виробництво бездріжджового хліба набагато довше, ніж дріжджового", — зазначила Гончарова.

Бездріжджовий хліб Фото: FoodandHealth

Також вона додала, що ні в одному магазині немає хліба з одного тільки гречаного борошна, тому що він не був би таким м'яким. Там обов'язково йде добавка пшеничного борошна вищого сорту.

Гречаний хліб Фото: FoodandHealth

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог, засновник "Лабораторії омолодження" Людмила Гончарова назвала найлегшу олію для організму.

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