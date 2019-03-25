"Башка не варить, сил немає": Єфросиніна розкрила секрет схуднення до літа

Українська телеведуча, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа.
Відповідний пост про солодке і тип харчування вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, уточнивши, що ніколи не витримувала челендж за типом "# 21деньбезсолодкого".
"Не варить голова, сил немає, перетворююся на неприємну жінку. Навіщо мені ці челенджі, запитаєте? Я бачила на дівчатках результат: сяюча шкіра, абсолютно зниклий целюліт, легкість і неймовірна енергійність! Але є одне "Але" – практично кожна дівчинка вже на 22-ий день закладала в себе шоколадний фондан", – написала вона.
За словами Єфросиніної, вона не вважає себе слабачкою, тому пішла за своїм улюбленним шляхом – все вивчити. Вона зазначила, що людському організму вкрай необхідна глюкоза, яка живить мозок. Вона міститься як в штучному цукрі – кристалічний цукор, підсолоджувачі, замінники і так далі, так і у фруктозі, яка переважно в продуктах рослинного походження.
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Instagram / mashaefrosinina
"Я проти дієт і тимчасових обмежень – я за режим і спосіб життя! Тому я давно і відмовилася від солодкого у вигляді тістечок, тортів, цукру в чай і каву і т.д. В основному все солодке я отримую з фруктів, і виключно в першій половині дня. Сніданки у мене – це єдиний прийом, не підлеглий роздільному харчуванню – в них є і білки і вуглеводи разом", – пояснила телеведуча.
Вона додала, що натщесерце обов'язково випиває склянку теплої води з медом. До літа хоче підсушитися, тому Єфросиніна запропонувала три типи сніданків, в яких обов'язково їсти солодке, але воно не є небезпечним для здоров'я і фігури.
Сніданок №1
У йогурт без цукру "Активів" додати столову ложку льону. Телеведуча замочує зерна з вечора + велика порція фруктів.
Сніданок №2
Тост з авокадо, сир і цукерки з сухофруктів, горіхів і кероба.
сніданок №3
Яйця, спельтовий хліб з насінням + курага з бананом до кави.
Про Солодке! Я ніколи не витримувала Челендж типу # 21деньбезсладкого: чи не варить голова, сил немає, перетворююся на неприємну жінку :) Навіщо мені ці Челендж, запитаєте? Я бачила на дівчаток результат: сяюча шкіра, абсолютно зниклий целюліт, легкість і неймовірна енергійність! Але є одне Но практично кожна дівчинка вже на 22-ій день закладала в себе шоколадний фондан ... слабачкой я себе не вважаю, тому пішла за своїм коханим шляху - все вивчити! Якщо коротко, то людському організму вкрай необхідна глюкоза - вона живить мозок. Міститься вона як в штучних цукрі - кристалічний цукор, підсолоджувачі, замінники і так далі, так і у фруктозі, яка переважно в продуктах рослинного походження. Всі, хто стежить за мною давно, знають, я проти дієт і тимчасових ограніченій- я за режим і спосіб життя! Тому я давно і відмовилася від солодкого у вигляді тістечок, тортів, цукру в чай і каву і т.д. (Тільки горіхова тарта у Львові-мій грех🤦🏻♀️) В основному все солодке я отримую з фруктів, і виключно в першій половині дня. Сніданки у мене це єдиний прийом, що не підлеглий роздільному харчуванню - в них є і білки і вуглеводи разом. Так, і натщесерце у мене обов'язково склянку теплої води з медом! Зараз до літа хочу трохи підсушити, тому ось вам три типи моїх сніданків, в яких обов'язково є солоденьке, але воно не є небезпечним для здоров'я, а значить, і для фігури! 1. Йогурт без цукру @activia_ukraine, в який додаю столову ложку льону (замочую в йогурті #aktivia з вечора) і велика порція фруктів. 2. Тост з авокадо, сир і цукерки @ yaro.ua (вони повністю з сухофруктів, горіхів і Кероб) 3. Яйця, спельтовой хліб з насінням! І курага з бананом до кави! # будьтездорови # безсахара # безцукру
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, що кращий спосіб схуднути навесні - поєднати правильне харчування, щоденну фізичну активність і повноцінний сон.
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