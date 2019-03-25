"Башка не варить, сил немає": Єфросиніна розкрила секрет схуднення до літа

Українська телеведуча, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа.

Відповідний пост про солодке і тип харчування вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, уточнивши, що ніколи не витримувала челендж за типом "# 21деньбезсолодкого".

"Не варить голова, сил немає, перетворююся на неприємну жінку. Навіщо мені ці челенджі, запитаєте? Я бачила на дівчатках результат: сяюча шкіра, абсолютно зниклий целюліт, легкість і неймовірна енергійність! Але є одне "Але" – практично кожна дівчинка вже на 22-ий день закладала в себе шоколадний фондан", – написала вона.

За словами Єфросиніної, вона не вважає себе слабачкою, тому пішла за своїм улюбленним шляхом – все вивчити. Вона зазначила, що людському організму вкрай необхідна глюкоза, яка живить мозок. Вона міститься як в штучному цукрі – кристалічний цукор, підсолоджувачі, замінники і так далі, так і у фруктозі, яка переважно в продуктах рослинного походження.

ма Instagram / mashaefrosinina

"Я проти дієт і тимчасових обмежень – я за режим і спосіб життя! Тому я давно і відмовилася від солодкого у вигляді тістечок, тортів, цукру в чай і каву і т.д. В основному все солодке я отримую з фруктів, і виключно в першій половині дня. Сніданки у мене – це єдиний прийом, не підлеглий роздільному харчуванню – в них є і білки і вуглеводи разом", – пояснила телеведуча.

Вона додала, що натщесерце обов'язково випиває склянку теплої води з медом. До літа хоче підсушитися, тому Єфросиніна запропонувала три типи сніданків, в яких обов'язково їсти солодке, але воно не є небезпечним для здоров'я і фігури.

Сніданок №1

У йогурт без цукру "Активів" додати столову ложку льону. Телеведуча замочує зерна з вечора + велика порція фруктів.

Сніданок №2

Тост з авокадо, сир і цукерки з сухофруктів, горіхів і кероба.

сніданок №3

Яйця, спельтовий хліб з насінням + курага з бананом до кави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, що кращий спосіб схуднути навесні - поєднати правильне харчування, щоденну фізичну активність і повноцінний сон.

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