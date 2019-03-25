Аніта Луценко розповіла, як тренуватися під час критичних днів

Популярний український фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла про те, як слід тренуватися під час менструації. Так, за її словами варто обмежити силові навантаження.

Крім того, Луценко зазначила, що слід не дозволяти собі шкідливу їжу. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/anitasporty

"Нам важливо розуміти свій організм "до", "під час" і "після" КД, щоб не нервуватися і не перевантажувати або не лаяти себе за слабкість! 1-4 день циклу — самі місячні: втрата сил, зниження активності, слабкість, іноді біль. Не робити вправи, що підвищують внутрішньочеревний тиск: присідання, станові тяги, випади з вагою, прес, "берізку". Робити легку розтяжку і вправи на верхній плечовий пояс. Якщо жодного дискомфорту, болю тощо — просто тренуємося без супер-пупер перенапруги, — написала Луценко. — На 5-11 день: приплив енергії. Можна інтенсивно тренуватися, робити більше повторень, працювати з вагою, інтервальні тренування, кардіо".

instagram.com/anitasporty

За словами Луценко, на 12-15 день настає овуляторна фаза. Слід знизити інтенсивність фізичних навантажень і обійтися без вправ, котрі підвищують внутрішньочеревний тиск. На 16-24 день слід займатися кардіо-тренуваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дієтолог Світлана Фус назвала три основні правила правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!