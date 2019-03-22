"Ангел" Victoria's Secret розкрила секрет ідеальної фігури

Одна з "ангелів" бренду Victoria's Secret Тейлор Хілл розкрила свій секрет ідеальної фігури. Дівчина розповіла, що перед важливими зйомками, завжди збільшує фізичні навантаження.

Про це повідомляє Hollywood Life. При цьому Хілл стежить за своїм харчуванням, щоб завжди відчувати себе добре, але суворої дієти не дотримується.

"Я намагаюся підтримувати форму круглий рік, але, коли я знаю, що скоро мені доведеться велика зйомка, я збільшую навантаження. В цей час я частіше займаюся силовими тренуваннями", — говорить Хілл.

"Ми працюємо з вагами, щоб розтягнути і тонізувати руки. Ми чергуємо важкі і легкі ваги, задіюючи всі маленькі м'язи", — розповіла вона.

Все ж іноді Хілл балує себе не зовсім здоровою їжею.

"Але, коли мені набридає, я просто розслабляюся і замовляю піцу", —зазначила вона.

Також, за словами топ-моделі, її мотивують колеги.

"Всі "янголи" кожен день надихають мене і змушують прагнути стати кращою. Робота подарувала мені впевненість і дозволила стати найсексуальнішою версією себе", — підсумувала Хілл.

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