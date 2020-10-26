Анфіса Чехова скинула 25 кг і розкрила секрет схуднення

Російська телеведуча Анфіса Чехова схудла на 25 кілограмів й зізналася, що скинути вагу їй вдалося, відмовившись лише від одного продукту.

Так, за словами 42-річної знаменитості, вона, наприклад, вранці харчується досить щільно: п'є каву з кокосовим молоком, чай, їсть сирники, джем, кленовий сироп, агаву. Правда, існує один нюанс – у всіх цих продуктах немає цукру. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

"Мені постійно пишуть: "Як ви схудли, що ви їсте, у вас така сила волі!". Але сила волі у мене така ж, як у всіх, не більше, не менше. Я вранці п'ю каву, чай, їм сирники. Правда, один нюанс: у сирниках немає цукру. У джемі, кленовому сиропі та агаві теж немає цукру. У каві немає цукру, зате є кокосове молоко. Тому, в принципі, можна не відмовляти собі в улюблених блюдах. Досить просто відмовити собі в тому, що вас вбиває. Робить вас старими, безпорадними та млявими", – заявила Чехова.

Анфіса Чехова розкрила секрет схуднення Instagram Анфіси Чехової

Також з раціону Анфіси зник алкоголь, коров'яче молоко та м'ясо, смажені й жирні продукти.

"Все, що залишилося – це морепродукти, адже до повного вегетаріанства я поки не готова. З молочної продукції вживаю тільки живі йогурти та вкрай рідко сир. Я харчуюся інтуїтивно: якщо мій організм щось просить, я це їм. Наприклад, іноді мені хочеться апельсинів, і я не відмовляю собі в них, попри те, що у мене на них алергія", – поділилася телеведуча.

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Instagram Анфіси Чехової

Чехова також додала, що є затятою противницею різного роду дієт, адже вважає недостатнє вживання їжі насильством над організмом.

"Я категорично проти дієт, коли ти хочеш їсти, але не їси – це насильство над організмом. Я прийшла до розуміння цього після довгого і болісного досвіду схуднення за допомогою голодування. Щоб назавжди змінити своє меню, я зверталася до лікарів, в тому числі – за психологічною допомогою. Заняття з психологом навчили мене отримувати задоволення від простої їжі та прислухатися до свого організму", – підсумувала вона.

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Instagram Анфіси Чехової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова ділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.