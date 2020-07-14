Андрій Разін скинув 43 кг і розкрив секрет схуднення

Російський продюсер Андрій Разін скинув 43 кілограми й розкрив свій секрет схуднення.

Він поділився ним на особистій сторінці в Instagram. Разін розповів, що в першу чергу відмовився від м'яса.

"Я перейшов на оселедець замість м'яса. Огірок солоний, цибулька, кріп... І я дуже сильно схуд. Продовжую свою дієту потрошку, щоб не шокувати свій організм. Уже важу 107 кг в порівнянні зі 150", – написав продюсер.

Андрій Разін до і після схуднення

Крім того, він додав, що працює з дієтологом, який консультував співачку Аллу Пугачову. І детально розповів про свій режим харчування.

"Працюю з дієтологом, який консультував Аллу Пугачову. Перш за все, організму потрібен вітамін D. Він у великій кількості міститься в печінці тріски. Кожен день я починаю ранок з бутерброда з печінкою. Їсти мені можна все що завгодно. Але порційно – не більше 200 грамів їжі. Якщо я знову захочу поїсти, найближчий прийом їжі через три години. Після шести годин я нічого не їм. Залишаюся тільки на воді. Понеділок – розвантажувальний день, я голодую. Те, що може бути деяким не дуже приємно – від алкоголю теж важливо відмовитися і від цукру", – поділився він з "Комсомольськой правдой".

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