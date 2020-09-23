Американець скинув 78 кг і розкрив секрет схуднення

Житель штату Каліфорнія (США) Крістофер Верта скинув 78 кілограмів за дев'ять місяців і розкрив секрет схуднення.

Чоловік багато їв з дитинства, коли страждав через депресію. Коли його вага досягла 173 кілограмів, Верта вирішив змінити своє життя, пише Today (фото до та після схуднення дивіться нижче).

Спершу американець зменшив кількість цукру та вуглеводів у раціоні та почав виконувати фізичні вправи. Не здаватися йому допомагав приклад знаменитого Кобі Браянта. Колись баскетболіст порвав ахіллове сухожилля, але переміг травму і повернувся в спорт.

Верта до та після схуднення. Instagram Christopher Huerta

Верт хотів протриматися на дієті та тренуваннях хоча б п'ять тижнів, але це виявилося для нього складно. Йому постійно хотілося їсти, а після 20-30 хвилин вправ боліло все тіло.

Через п'ять тижнів він схуд на 17 кілограмів. Чоловік продовжив займатися спортом і ще через шість тижнів скинув 16 кілограмів. Через дев'ять місяців його вага скоротилася до 95 кілограмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса, зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер схудла на 7 кілограмів і розповіла, як їй вдалося досягнути цього результату.