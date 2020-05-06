Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні

Марія Дідик Дієта і фітнес 14:22, 6.05.2020 Оновлено: 14:51, 6.05.2020

Британська співачка Адель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус" 5 травня відзначила свій день народження. Їй виповнилося 32 роки. Артистка поділилася знімком зі святкування. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка демонструвала її стрункі ноги.

Фото Адель розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що за останні кілька років Адель дуже сильно схудла.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 2017 року Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А 2019 року з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену й присвятити свій час дитині.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Україна без бар'єрів: Зеленська оголосила старт нового проєкту

"Продав телефон за їжу, ночує в метро": мережу зворушила історія колишнього бранця "ДНР"

"Помстимося і переможемо": Зозуля привітав Україну з Днем піхоти

Продавали з націнкою в рази: як "Епіцентр К" озолотився за допомогою Тимошенка і Баума

Зустрічають ворога першими: ЗСУ показали видовищні кадри міці Сухопутних військ