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6 травня • оновлено в 23:19
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Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні

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Британська співачка Адель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус" 5 травня відзначила свій день народження. Їй виповнилося 32 роки. Артистка поділилася знімком зі святкування. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка демонструвала її стрункі ноги.

Фото Адель розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні

Thank you for the birthday love. I hope you're all staying safe and sane during this crazy time . I'd like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives ! You are truly our angels ♥ ️ 2020 okay bye thanks x

Публікація від Adele (@adele)

Зазначимо, що за останні кілька років Адель дуже сильно схудла.

Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні
Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні
Адель блиснула стрункими ногами в мінісукні

Як раніше писав OBOZREVATEL, 2017 року Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А 2019 року з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену й присвятити свій час дитині.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Особа
Адель
Місце
Великобританія
Тег
шоу-бизнес
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