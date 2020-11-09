Адель, Агілера і Могилевська: зірки, які сильно схудли

Схуднення – це завжди епопея з дієтами, спортом, обмеженнями і жорстким режимом. Саме тому багатьом людям так важко взяти силу волі в кулак і почати цей нелегкий процес. Зірки шоу-бізнесу – також не виняток.

Келлі Осборн і Джессіка Сімпсон, Наталя Могилевська та Руслана Писанка – OBOZREVATEL розповідає про зірок, які помітно схудли і як їм це вдалося.

Джессіка Сімпсон

Зріст – 161 см, скинула 30 кг.

У перший раз Джессіка Сімпсон набрала велику вагу після народження першої дитини в 2012 році. У наступні два роки співачка часто чула невтішні відгуки про свою фігуру, а поява ще однієї дитини лише погіршило ситуацію. Однак, зоряна мама вирішила не сумувати і взяла себе в руки.

За півроку Сімпсон скинула 30 кілограмів. Секрет зірки – чотири рази на тиждень заняття в тренажерному залі із зоряним інструктором Харлі Пастернаком і знаменита дієта Weight Watchers. Ця дієта – система харчування, в якій кожному продукту присвоюється певна кількість очок в залежності від калорійність та поживну цінність. У кожній ваговій групи своє кількість очок на день.

Джессіка Сімпсон до / після

Рене Зеллвегер

Зріст - 160 см, скинула близько 15 кг.

У перший раз Зеллвегер набрала 15 кілограмів для ролі у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс". Потім для ролі у фільмі "Чикаго" навпаки, схудла, а потім знову в її житті з'явилися "Щоденники", для чого знову зірці довелося гладкішати.

Але вже після другої частини "Бріджит Джонс" Рене Зеллвегер звернулася до фахівців, щоб повернутися в форму. Для актриси дієтолог створив спеціальну легку програму, яка виключала борошняне, солодке, жирне і алкоголь. У раціоні актриси залишилися індичка, тунець, салати і овочі на пару. Всі продукти можна було вживати без масла і солі.

Потім, за кілька місяців, актриса перейшла на жорстку дієту: на цілий день один грейпфрут, яблуко і апельсин, а також 2 літри води і трав'яні чаї. Цілий місяць зірка сиділа на такому раціоні і домоглася результатів. Результат був того вартий – Зеллвегер схудла на більш, ніж 20 кілограмів.

Рене Зеллвегер до / після

Шарліз Терон

Зріст – 170 см, скинула близько 20 кг.

Актриса для ролі у фільмі "Таллі" набрала більше 20 кілограмів. При цьому, Терон згадує, що набір ваги дався їй нелегко і не приносив ніякого задоволення – навпаки, "повинність" їсти стала великою проблемою для неї.

Не дивно, що практично відразу після зйомок вона вирішила худнути. На це у актриси пішло півроку, курс тренувань три рази в тиждень, а також спеціальна дієта.

"Я пройшла через пекло. Це був дуже, дуже довгий шлях. На схуднення мені було потрібно півтора роки. Я переживала і не могла зрозуміти, чому це все відбувається так повільно. Коли мені потрібно було схуднути після зйомок фільму" Монстр ", я просто не їла 5 днів, і зайва вага пішов. Але тіло в 27 років веде себе трохи інакше, ніж в 43 роки, і це потрібно розуміти", – говорила актриса.

Шарліз Терон до / після

Адель

Зріст – 175 см, скинула 45 кг.

Напевно, схуднення співачки Адель було найпомітнішим в 2020 році. Артистка скинула 45 кілограмів, і багато шанувальників відзначають, що це сталося завдяки розлученню. Худла Адель з особистим тренером, яка зажадала скоротити кількість калорій. В результаті, щоденні дві тисячі калорій розділили навпіл, що принесло перші плоди вже в перші півтора місяці. Тренування представляли собою мікс з пілатесу і силових вправ.

Adele до / після

Келлі Осборн

Зріст – 157 см, скинула 20 кг.

Келлі Осборн довгий час асоціювалася з екстравагантною пишною бунтаркою. Співачка фарбувала волосся у всілякі відтінки, і, незважаючи на зайву вагу, любила вбиратися в облягаючі наряди і обтягуючі сукні.

Але в 2019 році шанувальники зірки здивувалися – співачка схудла на 23 кілограми. Причому, надихнуло її на такі зміни участь в шоу "Танці з зірками", організатори якого поставили ультиматум: або Осборн худне на 10 кг, або їй шукають заміну.

Осборн звернулася до тренера, з яким займалася півроку. Крім того, вона позбулася від фастфуду на користь легкої їжі. Співачка дала чотири ради для своїх шанувальників:

Не обмежувати себе в їжі, але вибирати корисну і свіжу їжу.

Виключити з раціону борошняні вироби, цукор і алкоголь.

Ділити кількість їжі на 4 – 5 прийомів.

Дозволяти собі перекушувати, коли дуже хочеться їсти, овочами і фруктами.

Келлі Осборн до / після

Крістіна Агілера

Зріст – 157 см, скинула близько 25 кг

Все життя від природи маленька і пухка Крістіна Агілера бореться із зайвою вагою. Після народження дочки Саммер, яку співачка вирішила годувати грудьми, вона заявила шанувальникам, що їй комфортно в такій вазі (майже 80 кілограмів) і худнути вона не збирається.

Однак, в 2018 році зірка, на подив усім, за кілька місяців схудла з розміру XL до заповітного S. Секрет дієти зірки був простий: силові і кардиотренировки, а також дієта. У перший місяць Агілера вживала не більше 1600 кілокалорій в день, щоб не переїдати і не вганяти організм в стрес, а потім знизила кількість до 1200.

Крістіна Агілера до / після

Маша Єфросиніна

Зріст – 180 см, скинула 20 кг

На початку свій телевізійної кар'єри Маша Єфросиніна була ставний і високою. Всьому виною – зайві 20 кілограмів. При цьому, сама телеведуча відзначала, що їй такий стан речей не подобався, як і відображення в дзеркалі. З 2010-х вона вирішила зайнятися собою і буквально за рік скинула 20 кг, здивувавши шанувальників.

Зараз Єфросиніна розповідає не тільки про свою боротьбу із зайвою вагою, але і завела цілу рубрику в своїх соціальних мережах, де розповідає про правила харчування для стрункої фігури. Так, телеведуча зазначила шість головних правил свого схуднення:

виключити випічку

Повна відмова від м'яса

Ніякої солодкої газованої води

Консерви під забороною

ніяких копченостей

Відмова від молока

Тільки здорові солодощі.

Маша Єфросиніна до / після

Руслана Писанка

Зріст – 168 см, скинула 42 кг.

Руслана Писанка довгий час була найзнаменитішою пишечкою українського телебачення. Неодноразово телеведуча худла, але потім знову одужувала. В кінці 2017 року зірка вирішила дати останній бій зайвої ваги і для цього звернулася на програму "Зважені та щасливі".

В результаті, разом з чоловіком Ігорем Ісаковим, Писанка схудла на 40 кілограмів. У фінал проекту телеведуча не пройшла, але привернула до шоу багато уваги за рахунок своєї участі. До речі, схуднення здійснило мрію Писанки – щоб чоловік виніс її на руках після розпису. Це стало можливим після участі в програмі. Зараз актриса продовжує заняття спортом і намагається дотримуватися певних правил харчування.

Руслана Писанка до / після

Наталя Могилевська

Зріст – 162 см, скинула 25 кг.

Співачка Наталя Могилевська довгий час не могла впоратися із зайвою вагою, але в 2017 приємно здивувала своїх шанувальників. Для повторної участі в шоу "Танці з зірками" зірка схудла на 25 кілограмів!

Як розповіла Могилевська, скинути зайву вагу їй допомогла особлива дієта й постійні фізичні навантаження. Головний принцип її дієти – ніколи не бути голодною. Співачка харчується невеликими порціями по 4-5 разів на день, тому вона завжди сита. У першій половині дня важливо приймати вуглеводи з овочами і фруктами, в другій – білки з овочами. Крім того, артистка постійно відвідує спортзал. Також щодня гуляє на свіжому повітрі по 15-30 хвилин.

Наталя Могилевська до / після

Alyona Alyona

Зріст – 165 см, скинула 10 кг.

Велика зірка українського репу Alyona Alyona домоглася успіху, незважаючи на свої форми і обсяги. Важить співачка більше 100 кілограмів, але влітку 2020 року вона має вирішила скинути 29 кілограмів. Зараз вона вже втратила 10 кілограмів і планує ще майже за рік скинути решту обсягу.

Перш за все, реперша пройшла медичне обстеження, яке показало, що Alyona Alyona в кроці від діабету, а також має проблеми з печінкою і іншими органами. Потім разом з дієтологом співачка переглянула свій раціон, обмеживши себе багато в чому, аж до білого рису і зробила строгий харчової режим: їсть зірка в точний час і повністю виключає перекушування, які піднімають рівень цукру в крові. Крім того, виконавиця регулярно займається фізичними вправами.

Alyona Alyona до / після

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