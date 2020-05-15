"Або худнути, або не жити": скандальний Сивохо розповів, як скинув вагу

Колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо розповів про те, чому вирішив схуднути і якою була його максимальна вага.

Так, за словами чоловіка, одного разу лікар повідомив йому, що він помре, якщо не схудне. Про це повідомляє видання "Гордон".

"Менше 200 кг максимальний, це точно. Менше. Довелося схуднути, тому що, як мені сказав лікар, "або худнути будемо, або будемо не жити", – заявив Сивохо.

Зараз він важить близько 100 кг. Скинути вагу йому вдалося завдяки дуже суворим умовам.

"Це було все. Це були дуже суворі умови. Тому що реально була загроза здоров'ю дуже серйозна. Я переніс кілька операцій. Упав організм раптово, але, слава Богу, я відновився майже повністю – сил хоч відбавляй", – сказав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський продюсер Максим Фадєєв схуд на 90 кг завдяки спорту, правильному харчуванню та гарячій воді.