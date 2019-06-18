9 правил правильного харчування при занятті спортом

Щоб привести тіло в форму, одних тренувань недостатньо - не менш важливо правильно харчуватися.

Адже збалансований раціон дозволяє досягти спортивних результатів швидше і ефективніше.

Правильне харчування дозволить кожному - і тим, хто давно займається спортом, і тим, хто тільки планує ввести спорт в своє життя - поліпшити і закріпити результати тренувань і відчувати себе краще.

Фото: BODYART / FITNESS

Разом з тренерами BODYART / FITNESS ми склали загальний список правил, які допоможуть вам дотримуватися правильного режиму харчування і дуже швидко відчути на собі його корисні ефекти. І навіть якщо ви не займаєтеся в спортзалі, ці правила все одно знадобляться.

Правило №1. ніякого цукру

Коли цукор потрапляє в організм, він стимулює вироблення гормону інсуліну, який уповільнює спалювання жирів. В результаті жири не йдуть навіть по час інтенсивних тренувань, а додають зайві сантиметри в обхваті.

Цукор міститься не тільки в шоколаді і печиво, а навіть в йогуртах з наповнювачем або соках з коробки. Тому йогурти, солодку воду, концентровані соки потрібно замінити фруктами, водою або фрешами.

Правило №2. Чи не більше 30% жирів в денному раціоні

Залежно від цілей в спортзалі, необхідно обмежити денну норму споживання жирів до 10-30%. Краще замінювати насичені жири (масло, сир, червоне м'ясо) ненасиченими - авокадо, соєвими бобами, арахісом, фундуком. Молоко і молочні продукти потрібно вживати з низьким вмістом жиру.

Правило №3. Замість простих вуглеводів - складні

Прості вуглеводи швидко засвоюються організмом і підвищують рівень цукру в крові. Так як високий цукор - небезпека для організму, він намагається якомога швидше нейтралізувати його - конвертувати калорії в жирові запаси.

Тому продукти на основі простих вуглеводів необхідно замінити цільнозерновими продуктами, крупами та макаронами з твердих сортів пшениці.

Правило №4. Немає смаженої їжі

Процес смаження змінює властивості їжі, підвищує її калорійність і кількість жирів, а також призводить до того, що амінокислота аспарагін в продуктах вступає в реакцію з цукром, в результаті чого утворюється хімічна речовина акриламід.

Ця речовина може збільшувати ризик виникнення хронічних і онкологічних захворювань. Тому продукти потрібно запікати, варити, готувати на пару.

Правило №5. Дієтичне м'ясо і риба замість червоного м'яса

Червоне м'ясо і похідні м'ясні продукти, що містять високий рівень жиру, призводять до підвищення холестерину, що негативно позначається на роботі серцево-судинної системи.

Тому такі продукти слід замінювати на м'ясо птиці та нежирне м'ясо, бобові та рибу.

Правило №6. більше води

Вода бере участь у всіх обмінних процесах організму, а також є природним терморегулятором, тому її потрібно пити в процесі тренувань. Необхідно випивати в день 30 мл води на 1 кг ваги.

Кава, чай, соки та інші напої не вважаються.

Правило №7 Ніякого алкоголю

Алкоголь зневоднює організм, блокує виробництво глюкози і тим самим заважає виробленню енергії, що в процесі занять спортом неприпустимо. На додаток до цього алкоголь притупляє реакцію і збільшує число серцевих скорочень, тому в період занять спортом від алкоголю потрібно відмовитися навіть в малих дозах.

Правило №8. побільше клітковини

Клітковина покращує метаболізм і мікрофлору кишечника, а також значно прискорює процес втрати ваги. Тому як при заняттях спортом, там і в будь-який інший час в раціон слід включати клітковину. До багатих на клітковину продуктів відносяться висівки, капуста і зелені листові овочі, бобові, гриби, фрукти.

Правило №9. До 400 г свіжих фруктів і овочів в день

Овочі і фрукти - джерела безлічі вітамінів, мінералів і клітковини, які необхідні організму. Тому їх потрібно вживати щодня. Можна розбити 400 грам продуктів на порції по 80 грам і вживати овочі і фрукти в якості доповнення до основної страви або під час перекусу.

Фото: BODYART / FITNESS

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Автор статті: Анастасія Шітлюк

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