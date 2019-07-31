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8 корисних фруктів для красивої фігури

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Фрукти - джерело вітамінів, мінералів, мікроелементів, антиоксидантів і клітковини. Всі ці речовини допомагають організму краще функціонувати, боротися з різними вірусами та захворюваннями, залишатися енергійним і здоровим.

Однак деякі фрукти містять фруктозу, а іноді і мають велику калорійність, а значить не приносять користі тим, хто стежить за фігурою і тренується. Але це не привід зовсім відмовлятися від фруктового раціону.

8 корисних фруктів для красивої фігури

Ірина Кравчук, тренер фітнес-клубу BODYART / FITNESS, розповідає, які фрукти можна сміливо включати в план харчування навіть тим, хто активно займається спортзалі.

банани

Банани добре підходять спортсменам, які набирають м'язову масу. Вони багаті мікроелементами і вітамінами, відмінно заповнюють сили і втрату калію і глікогену після тренування. Є одне але: глікемічний індекс бананів досить високий, тому людям, які намагаються позбавитися від зайвої ваги, потрібно вживати банани помірно.

яблука

Яблука - низькокалорійні фрукти на всі випадки життя. Ними можна перекусити в робочий час, вгамувати голод під час прогулянки і з'їсти перед тренуванням (за 30-40 хвилин), і тим самим забезпечити себе енергією для виконання вправ. Яблука містять велику кількість клітковини, вітаміну С і заліза, які дуже важливі для раціону спортсменів.

апельсини

Апельсини містять велику кількість вітаміну С і клітковини - то, що треба організму після тренування. Вживаючи апельсини після тренування, ви стимулюєте обмінні процеси в організмі і відновлюєте важливі мікроелементи, які були втрачені під час вправ.

Полуниця

Полуниця - ягода з відмінним смаком, низькою калорійністю і глікемічним індексом і великою кількістю клітковини. Краще вживати полуницю вранці перед тренуванням разом з кашами. Такий сніданок буде не тільки смачним і поживним, а й допоможе набратися сил перед тренуванням, забезпечить потужний припливом сил і заряд енергії.

гранат

На гранат варто звернути увагу спортсменам, у яких низький вміст гемоглобіну в крові. Гранат відмінно відновлює втрату заліза і збагачує організм вітаміном С. Саме тому його корисно вживати після тренування.

грейпфрути

Грейпфрути - ще одне джерело вітаміну С. Для спортсменів, які намагаються схуднути і скинути ненависні зайві кілограми, це незамінні фрукти. Вони допомагають налагодити обмін речовин, сприяють здоровому метаболізму, а також борються з різними видами вірусних захворювань.

ківі

Ківі, або актинідія, містить фолієву кислоту, необхідну спортсменам після кардиотренировок і силового тренінгу. Вона позитивно впливає на нервову систему і допомагає швидко відновитися після інтенсивних навантажень.

лимони

Всі знають лимони як фрукт, який допомагає боротися з хворобами і вірусними інфекціями. І ще, завдяки вітаміну С в складі, лимони допомагають боротися з шкідливими організмами і забезпечують підтримку роботи печінки. Вода з лимоном прекрасно тонізує, додає сил і енергії, тому корисно вживати лимон і під час тренування.

Якщо ви займаєтеся спортом і хочете мати гарну фігуру, сміливо додавайте ці фрукти в свій денний раціон. У фітнес-клубі BODYART / FITNESS ви можете займатися з персональним фітнес-тренером, який допоможе скласти щоденник харчування. А також порадить, які фрукти потрібно вживати в вашому випадку, щоб в комплексі з тренування досягти оптимальних результатів. Записуйтеся на тренування по посиланню.

Автор статті: Анастасія Шітлюк

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