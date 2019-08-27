7 активних тренувань для тих, хто спробував все

Часто в статтях ми розповідаємо про тренування для новачків у світі фітнесу. Пишемо, як займатися, чим займатися, з чого почати, щоб було посильно.

У цьому матеріалі ми вирішили розповісти про активні тренуваннях для завзятих спортсменів, які і в спеку, і в мороз, і в проливні дощі не пропускають походи у фітнес-клуб і, здавалося б, випробували все.

Команда тренерів фітнес-клубу BODYART / FITNESS склала список активних занять, від яких в захваті клієнти з роками спортивної підготовки.

Джампінг / Ноги — тренування змішаного формату. Перша частина заняття — це кардіотренування на спеціальних батутах під активну музику. В середньому таке навантаження дозволяє спалювати близько 700-800 ккал на годину. Але за рахунок того, що на занятті ви працюєте на батутах, тренування здається помірно інтенсивним. Заняття проходить весело, активно та бадьоро. Тренер допомагає адаптувати вправи під ваш оптимальний темп і рівень підготовки, тому тренування підходить для любителів активних занять з будь-яким рівнем підготовки. На другій частині заняття ви будете виконувати силові вправи, спрямовані на опрацювання м'язів сідниць та черевного преса.

2. TRX Комбо

Тренування TRX Комбо поєднує заняття на підвісних тренажерах TRX та кроссфіт-тренування. Також на занятті використовуються гирі, платформи, штанги. Тренування побудоване в інтервальному та круговому форматах: в кілька підходів ви будете чергувати функціональні вправи з TRX, які спрямовані на розвиток силової витривалості великих м'язових груп, і вправ на розвиток вибухової сили. Це заняття підходить для спортсменів із середніми або високим рівнем підготовки та допомагає розвивати силу, витривалість і рухливість.

3. Функціональна аеробіка

Функціональна аеробіка — це танцювальне тренування, на якому ви будете вивчати зв'язки функціональних вправ з елементами танцювального стилю. Це чудове заняття для тих, хто любить функціональний тренінг з власною вагою та танцювальну активність. Ви будете працювати над рухливістю тіла, виконувати жироспалювальні вправи, удосконалите пластичність, відчуття ритму та відчуття свого тіла в просторі. Тренування підходить для всіх, незалежно від рівня спортивної підготовки.

4. Інтенсивний фітнес

Інтенсивний фітнес — тренування для підготовлених спортсменів і тих, кому мало 55-хвилинного заняття, щоб відчути сповна фітнес-навантаження. Це авторська програма інтенсивного фітнесу тривалістю 80 хвилин. Вона складається з інтенсивного кардіоблоку, основного силового блоку та заминки. Спочатку ви будете виконувати кардіовправи, в яких можуть використовуватися степ-платформи, фітболи, батути, еспандери. Далі на вас чекають силові вправи, спрямовані на опрацювання основних м'язових груп, і на завершення ви гарненько розтягнетеся, щоб зняти напругу з усіх м'язових груп.

5. Табата

Заняття побудоване на використанні системи тренувань по протоколу tabata — високоінтенсивного інтервального тренування з короткими інтервалами відпочинку та навантаження. Таке тренування спрямоване на активне жироспалювання та підвищення тонусу м'язів, підходить для спортсменів із середнім і високим рівнем підготовки. Ви будете виконувати вправи з власною вагою, які задіюють різні м'язові групи. Основне правило тренування — виконувати вправи максимально швидко в задані інтервали часу і за правильними техніками.

6. Ранкове функціональне тренування

Ранкове функціональне тренування — відмінний початок дня. З 7:30 разом з двома фітнес-тренерами ви будете виконувати функціональні вправи, починаючи від вправ на розвиток мобільності в суглобах і закінчуючи високоінтенсивним тренінгом з елементами кроссфіту. Також на занятті ви будете працювати з гребним ергометром, канатами, дошками для скейта, різними видами еспандерів та обладнанням для силових тренувань. Заняття розраховане на високий рівень фізичної підготовки. Це тренування гарантовано подарує хороший заряд енергії на цілий день.

7. Степ

Степ — тривале аеробне тренування, спрямоване на ефективне схуднення і розвиток базової витривалості. Це кардіотренування зі степ-платформою, на якій ви будете розучувати хореографічну зв'язку. Тренування допомагає спалювати калорії та розвивати координацію, почуття ритму, буде цікавим спортсменам з будь-яким рівнем підготовленості.

Обирайте вподобане тренування в розділі "Розклад" і приходьте займатися в BODYART / FITNESS!

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