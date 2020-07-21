50-річна Дженніфер Лопес розкрила секрет ідеальної фігури

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї розкішної фігури.

Так, за словами 50-річної зірки, тримати себе в формі їй допомагає збалансоване харчування і спорт. Про це пише видання Hellomagazine.

Свій день Дженніфер Лопес починає зі склянки лимонної води. За день вона випиває як мінімум сім склянок. На сніданок артистка вживає вівсяний або протеїновий смузі з додаванням ягід, меду, кориці та йогурту. При цьому іноді дозволяє собі й більш калорійний прийом їжі: яєчню з беконом, лосось і панкейки з варенням.

Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї розкішної фігури (Instagram Дженніфер Лопес)

На обід Лопес вживає велику кількість овочів, в її раціоні також є достатня кількість білка. Вечеря артистки найчастіше буває вегетаріанською, а її перекуси складаються з горіхів або фруктів.

Крім того, як зазначила знаменитість, вона не виключає і більш шкідливу їжу: "Ми всі люди. Я не думаю, що вам не слід лаяти себе, якщо ви допустили помилку або захотіли поїсти картопляні чіпси. Всі час від часу хочуть печиво, шматочок торта або смаженої курки".

Instagram Дженніфер Лопес

Також наголошується, що Лопес приділяє велику увагу фізичному навантаженню. В її будинку є спортзал, а тренування є повсякденністю.

Instagram Дженніфер Лопес

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних локонів і в спортивному одязі.