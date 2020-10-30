5 продуктів, які допоможуть знизити апетит у боротьбі із зайвою вагою

Знизити апетит і скинути зайві кілограми допоможуть інгредієнти, які позитивно впливають на метаболічні процеси в організмі.

Щоб відчути на собі дію таких продуктів, досить ввести їх в денний раціон. Перелік склало видання "Рамблер. Жіночий".

1. Екстракт зеленого чаю

Антиоксиданти й речовини в екстракті чаю цілюще впливають на метаболічні захворювання. А також покращують регуляцію гормонів апетиту.

2. Шафран

Шафран допомагає підвищити рівень ендорфінів і серотоніну, впливаючи на почуття насичення. І якщо додавати цю спецію в їжу, то ви швидше насититеся.

3. Ефірна олія грейпфрута

Переваги грейпфрута пов'язані з корисними кислотами, антиоксидантами, ефірними оліями й ферментами, які допомагають знизити апетит, стимулюючи лімфатичну систему.

Аромат олії грейпфрута збуджує симпатичні нерви, які підживлюють коричневу жирову тканину і наднирники. Це може стимулювати втрату ваги.

4. Продукти з високим вмістом клітковини

Оскільки клітковина не перетравлюється, продукти з її високим вмістом допомагають сповільнити засвоєння глюкози в організмі, довше зберігаючи відчуття ситості.

5. Гостра їжа

Пряні інгредієнти, такі як каєнський перець, чорний перець, карі, куркума, імбир, кульбаба або кориця, можуть допомогти організму спалювати жир, втамувати голод, нормалізувати рівень глюкози.

Також у боротьбі із зайвою вагою допоможуть невеликі порції їжі. Через 15 хвилин вас "наздожене" відчуття насиченості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи поставили під сумнів принципи харчування, які допомогли британській співачці Адель схуднути майже на 50 кілограмів, за їхній короткочасний ефект і вплив на організм.