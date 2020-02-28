10 причин, чому ми закидаємо спорт

Не такий страшний спорт, як про нього говорять ті, хто його закинув. Кому-то здалися важкими тренування, хтось тренувався і нічого з цього не вийшло, а деякі склали собі ще 8 відмовок, чому спорт це не для нього.

У статті команда київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS вирішила розібратися, чому багато закидають спорт, так і не почавши їм займатися по-справжньому, і дали деякі поради, як стати цьому на заваді.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Причина №1. У нас немає часу на спорт

Ми часто себе переконуємо, що спорт займає багато часу. Нам так здається, але насправді це не так. Ми завжди знайдемо час на те, чого дійсно хочемо. Важливо розставити пріоритети, і все вийде.

Причина №2. Нам лінь

Ми часто лінуємося і не ходимо в фітнес-клуб на тренування, в парк на пробіжку, та й чого таїти-то, за хлібом не завжди виходимо, мотивуючи це втомою. Ось тільки втома і лінь - поняття різні, і якщо ви дійсно хочете ввести спорт в своє життя, спробуйте робити сьогодні трохи більше, ніж робили вчора, і ви прийдете до потрібного результату.

Причина №3. У нас немає системності

Ми приходимо в зал через тиждень після останнього візиту, потім наші походи стають все рідше і рідше, і в підсумку ми закидаємо всі ці витівки бути спортивними, підтягнутими і здоровими. Щоб все вийшло в спорті, потрібно виробити систему занять. Наприклад, присвячувати вечір вівторка та четверга тренувань, а якщо трапляються форс-мажорні обставини - зрушувати тренування, але не пізніше, ніж на день.

Причина №4. Здаємося після першої невдачі

Нам не сподобався фітнес-клуб, не підходить конкретна дисципліна або приносить дискомфорт ось та вправа з гантелями - будь-який подібний невдалий досвід може стати причиною того, що ми закидаємо спорт. Тому не поспішайте відмовлятися від спорту і знайдіть заняття до душі. Це може бути що завгодно: йога, пілатес, TRX-тренування, групові тренування на все тіло або навіть бокс або Табата.

Причина №5. Жаліємо себе і нікуди не йдемо

Ми затримуємося на роботі, втомлюємося від домашніх справ і вирішуємо себе пожаліти, закидаючи чергове тренування. Через втоми або невдалого дня у нас включається режим надмірної "самозаботи", який говорить, що спорт для нас протипоказаний. Якщо після виснажливого дня у вас дійсно немає сил відпрацьовувати годинне тренування в залі, замініть цю активність. Наприклад, влаштуйте собі пішу прогулянку замість тренування.

Причина №6. Хочемо від спорту миттєвих результатів

Часто ми хочемо, щоб після двох тренувань у нас проглядався прес, а після пари тижнів дістаємо сантиметр і вимірюємо обхват біцепса. І звичайно ж, не отримавши очікуваних миттєвих змін, ми надовго прощаємося зі спортом. Як вже говорилося раніше, спорт любить системність, тому не опускайте гантелей, тренуйтеся, і все вийде.

Причина №7. Беремо на себе занадто багато

У гонитві за результатом ми можемо непосильно навантажувати себе в залі. У підсумку в кращому випадку наш організм перевтомлюватися і ми припиняємо тренування, а в гіршому - травмується і, природно, ми довго відновлюємося і закидаємо спорт. Щоб ваші тренування давали результат, потрібен правильний план тренувань, який враховує поступове збільшення навантажень і опрацювання всіх груп м'язів. У цьому вам допоможуть персональні фітнес-тренери.

Причина №8. Робимо щось не так

Буває, ми відпрацьовуємо тренування за тренуванням, а очевидних змін так і не відбувається. І ось з цієї причини нам хочеться все закинути. Але не поспішайте здаватися: мабуть, ви виконуєте не ті навантаження або робите вправи неправильно. З персональним тренером цього можна уникнути.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Причина №9. У нас немає мети

Важко відстежувати результат тренувань, коли немає конкретної мети. Якщо ви хочете схуднути, то обов'язково поставте собі певну мету - схуднути на 2, 5 або 10 кілограмів. Якщо бажаєте підкачатися, то і тут додайте більше визначеності. Наприклад, зменшити обхват талії до 65 см, або збільшити обхват біцепса на 5 см. Інакше рано чи пізно вам захочеться закинути спорт на користь іншого заняття.

Причина №10. У нас немає мотивації

Ми хочемо більше рухатися, стати стрункішою або набрати м'язову масу, але іноді одного бажання виявляється мало, щоб досягти бажаної мети. Щоб не пропускати тренування в залі, мотивируйте себе додатково. Наприклад, дозволяйте собі подивитися нову серію серіалу, тільки якщо відпрацюєте тренування, або купити собі туфлі, про які мріяли, тільки після того, як пройдете курс тренувань.

Якщо ви ще не були в BODYART / FITNESS, у вас є можливість відвідати тестове заняття. Реєструйтеся на сайті.

Автор: Анастасія Шітлюк

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