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18 лютого • оновлено в 15:09
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10 помилок, які заважають схуднути: як скинути вагу

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Бажання схуднути до літа, відпустки або заради нової сукні постійно переслідує жінок. Так, багато хто сідає на екстремальні дієти або ж виключають величезну кількість продуктів зі свого раціону. Найчастіше після такого випробування організм швидко повертає кілограми.

Про десяти найпоширеніших помилок, через які не вдається схуднути пише Cosmopolitan.

10 помилок, які заважають схуднути
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Екстремальні дієти

Голодування, різке зменшення калорій, питна дієта та інші швидкі режими харчування небезпечні для здоров'я. Швидше за все у вас вийде скинути кілька кілограмів, але вони дуже швидко повернутися.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Сніданок

Сніданок - це фундамент раціону. Він повинен складатися з правильних вуглеводів і жирів, білка, а також порції вітамінів. Без цього прийому їжі - ви будете млявими і не енергійними весь день.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Ситні перекуси

Перекуси необхідні, щоб не відчувати голод між прийомами їжі, а не для повноцінного обіду чи вечері.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Знежирені продукти

Жири - необхідний елемент для нормального функціонування організму, тому виключати їх з раціону не варто.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Солодкі напої

Навіть пакетовані соки містять велику кількість цукру. Краще замінити їх зеленим чаєм і фрешами.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Вода

Відсутність потрібної кількості води негативно впливає на організм. Схуднення залежить від швидкості метаболізму, а метаболізм - від кількості випитої води.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Фастфуд

Високий вміст трансжирів та інших некорисних компонентів не тільки не допоможуть схуднути, але і додадуть пару зайвих кг.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Часте зважування

Тримати себе постійно в напрузі через цифру на терезах - це прямий шлях до депресії.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Недосяжні цілі

Схуднути на 10 кілограмів за короткий термін неможливо. До скидання ваги варто підходити сплановано і розумно.

10 помилок, які заважають схуднути

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий дивовижний суперпродукт, який захищає від раку і хвороб серця.

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Автор
Марія Дідик
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