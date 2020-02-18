10 помилок, які заважають схуднути: як скинути вагу

Бажання схуднути до літа, відпустки або заради нової сукні постійно переслідує жінок. Так, багато хто сідає на екстремальні дієти або ж виключають величезну кількість продуктів зі свого раціону. Найчастіше після такого випробування організм швидко повертає кілограми.

Про десяти найпоширеніших помилок, через які не вдається схуднути пише Cosmopolitan.

Екстремальні дієти

Голодування, різке зменшення калорій, питна дієта та інші швидкі режими харчування небезпечні для здоров'я. Швидше за все у вас вийде скинути кілька кілограмів, але вони дуже швидко повернутися.

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Сніданок

Сніданок - це фундамент раціону. Він повинен складатися з правильних вуглеводів і жирів, білка, а також порції вітамінів. Без цього прийому їжі - ви будете млявими і не енергійними весь день.

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Ситні перекуси

Перекуси необхідні, щоб не відчувати голод між прийомами їжі, а не для повноцінного обіду чи вечері.

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Знежирені продукти

Жири - необхідний елемент для нормального функціонування організму, тому виключати їх з раціону не варто.

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Солодкі напої

Навіть пакетовані соки містять велику кількість цукру. Краще замінити їх зеленим чаєм і фрешами.

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Вода

Відсутність потрібної кількості води негативно впливає на організм. Схуднення залежить від швидкості метаболізму, а метаболізм - від кількості випитої води.

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Фастфуд

Високий вміст трансжирів та інших некорисних компонентів не тільки не допоможуть схуднути, але і додадуть пару зайвих кг.

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Часте зважування

Тримати себе постійно в напрузі через цифру на терезах - це прямий шлях до депресії.

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Недосяжні цілі

Схуднути на 10 кілограмів за короткий термін неможливо. До скидання ваги варто підходити сплановано і розумно.

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