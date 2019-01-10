Потягне на мільйони: ЗМІ дізналися, який ремонт затіяли Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі затіяли ремонт в котеджі Frogmore, який розташований у Віндзорській садибі. Королівська пара переїде туди навесні.

Інсайдери стверджують, що вартість ремонту складе до 3 мільйонів фунтів стерлінгів, пише Daily Mail.

Крім нових доповнень, королівська пара також збирається встановити енергоблок вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, який буде забезпечувати будинок теплом, гарячою водою й електрикою, а також встановити супутникову антену за межами об'єкта, включеного до списку Grade-II.

dailymail.co.uk

Будівельні роботи будуть покриті суверенним грантом, фінансованим платниками податків, тоді як пара оплатить меблі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британські ЗМІ дізналися, що принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл орендували розкішний заміський будинок, де проводять багато часу і навіть влаштовують гучні вечірки. Також вони запрошують туди голлівудських зірок.