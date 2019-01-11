МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Десь загуляв? Стало відомо про конфуз принца Вільяма зі святом дружини

3.7тЧитати матеріал російською

Британський принц Вільям ледь не запізнився на святкування дня народження своєї дружини герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

Як повідомляє Daily Mail, вона зібрала чаювання у Кенсингтонському палаці, де також були присутні діти Джордж, Шарлотта і Луї.

Принц Вільям 9 січня мав бути присутнім на ювілеї благодійної організації London's Air Ambulance. Оскільки захід виявився тривалим, він не зміг прибути до палацу до дружини вчасно. Хоча на чаювання все ж прибув.

Новини
Потягне на мільйони: ЗМІ дізналися, який ремонт затіяли Маркл і принц Гаррі

Для того, щоб дістатися до будинку, він вилетів на одному зі своїх вертольотів MD 902 Explorer.

Що саме принц подарував своїй коханій, достеменно невідомо. Хоча шанувальники припускають, що це був скромний презент особистого характеру, про який королівська сім'я не розповідатиме. В офіційних соціальних мережах представники Кенсингтонського палацу подякували всім, хто привітав герцогиню Кембриджську.

"Спасибі всім за ваші чудові привітання в день народження герцогині Кембриджської", — йдеться у повідомленні.

🚁 The Duke of Cambridge, # 30YearsSavingLives Patron, visited Royal London Hospital to learn more about the challenges @LDNairamb face in their life saving work as a first responder in the capital .

Допіс, Поширення Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Thank you everyone for all your lovely messages on The Duchess of Cambridge's birthday ! 📷PA

Допіс, Поширення Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон святкувала свій 37 день народження 9 січня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
принц ВільямКейт Міддлтон
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги