Десь загуляв? Стало відомо про конфуз принца Вільяма зі святом дружини

Британський принц Вільям ледь не запізнився на святкування дня народження своєї дружини герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

Як повідомляє Daily Mail, вона зібрала чаювання у Кенсингтонському палаці, де також були присутні діти Джордж, Шарлотта і Луї.

Принц Вільям 9 січня мав бути присутнім на ювілеї благодійної організації London's Air Ambulance. Оскільки захід виявився тривалим, він не зміг прибути до палацу до дружини вчасно. Хоча на чаювання все ж прибув.

Для того, щоб дістатися до будинку, він вилетів на одному зі своїх вертольотів MD 902 Explorer.

Що саме принц подарував своїй коханій, достеменно невідомо. Хоча шанувальники припускають, що це був скромний презент особистого характеру, про який королівська сім'я не розповідатиме. В офіційних соціальних мережах представники Кенсингтонського палацу подякували всім, хто привітав герцогиню Кембриджську.

"Спасибі всім за ваші чудові привітання в день народження герцогині Кембриджської", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон святкувала свій 37 день народження 9 січня.

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