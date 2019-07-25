"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона похвалилася стрункими ногами в білизні. Зазначимо, що у чорно-білому кадрі артистка позувада в воді спершись об палі.

Тіна Кароль Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Instagram@tina_karol

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Вони засипали зірку компліментами.

"Вау, яка красуня!", "Дуже схудла, але тобі до лиця", "Красива фігура", "Шикарні фото!", "Богиня", "Ну прям дуже", — захоплювалися в мережі.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом:

Тіна Кароль засвітила "пяту точку" Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Instagram@tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Instagram@tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Instagram@tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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