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"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото

6.5т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона похвалилася стрункими ногами в білизні. Зазначимо, що у чорно-білому кадрі артистка позувада в воді спершись об палі.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Instagram@tina_karol

Новини
"Після бурхливого сексу?" Напівгола Каменських вразила мережу пікантним фото

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Вони засипали зірку компліментами.

"Вау, яка красуня!", "Дуже схудла, але тобі до лиця", "Красива фігура", "Шикарні фото!", "Богиня", "Ну прям дуже", — захоплювалися в мережі.

"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото
"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото
"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото
"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото
"Тримайте мене!" Напівгола Кароль вразила мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом:

Тіна Кароль засвітила "пяту точку"

Тіна Кароль засвітила "пяту точку"

Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Instagram@tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Instagram@tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Instagram@tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Instagram@tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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