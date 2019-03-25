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Чому жінки і чоловіки мислять по-різному: вчені дали відповідь

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Вчені з університету Лангоне виявили, що перші відмінності в мозку чоловіків і жінок виявляються ще в утробі матері.

Так, матеріали дослідження були опубліковані виданням Developmental Cognitive Neuroscience, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що вчені провели сканування 118 плодів у другій половині вагітності й проаналізували зв'язок між статтю та мозком. Головною відмінністю стала можливість з'єднання через віддалені ділянки. Адже "далекі мережі" створює жіночий мозок, а чоловічий більш схильний до впливу навколишнього середовища, ніж біологічних процесів.

Чому жінки і чоловіки мислять по-різному: вчені дали відповідь

Фото: Greatpicture.ru

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Натомість професор Джина Ріппон, яка видала книгу "Гендерний мозок", вважає висновки колег передчасними та необґрунтованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Університетського коледжу Лондона розповіли, чому жінки живуть довше за чоловіків.

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