Чому принц Гаррі незадоволений життям в США: з'явилося пояснення
Британський принц Гаррі зіткнувся з труднощами після переїзду з дружиною Меган Маркл і сином Арчі в Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США).
Про це повідомила подруга Гаррі, захисниця природи Джейн Гудолл. За словами 88-річної жінки, герцог поки не звик до нового життя та обстановки навколо. Його також пригнічує те, що можливо, незабаром йому доведеться відмовитися від свого хобі – полювання на тварин, передає Daily Mail.
"Я не знаю, як буде розвиватися його кар'єра, але я підтримую з ним зв'язок і думаю, що зараз йому складно. Та й Гаррі, швидше за все, доведеться відмовитися від свого хобі, тому що Меган не подобається полювання. Він розуміє, що тепер для нього ця тема закрита і ще більше засмучений", – сказала Гудолл.
Не виключено, що складності, з якими зіткнувся Гаррі після переїзду, пов'язані в тому числі з його батьком, принцом Чарльзом. У березні у нього був діагностований коронавірус. На щастя, Чарльз уже одужав, однак Гаррі сильно переживав, що його в цей момент не було поруч з батьком.
"Гаррі був дуже стривожений, коли дізнався, що його батько хворий смертельно небезпечним захворюванням. Він зізнавався, що відчуває себе абсолютно безпорадним, перебуваючи так далеко від батька та інших членів сім'ї", – підсумувала подруга принца.
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