Чому принц Гаррі незадоволений життям в США: з'явилося пояснення

Британський принц Гаррі зіткнувся з труднощами після переїзду з дружиною Меган Маркл і сином Арчі в Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США).

Про це повідомила подруга Гаррі, захисниця природи Джейн Гудолл. За словами 88-річної жінки, герцог поки не звик до нового життя та обстановки навколо. Його також пригнічує те, що можливо, незабаром йому доведеться відмовитися від свого хобі – полювання на тварин, передає Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі

"Я не знаю, як буде розвиватися його кар'єра, але я підтримую з ним зв'язок і думаю, що зараз йому складно. Та й Гаррі, швидше за все, доведеться відмовитися від свого хобі, тому що Меган не подобається полювання. Він розуміє, що тепер для нього ця тема закрита і ще більше засмучений", – сказала Гудолл.

Не виключено, що складності, з якими зіткнувся Гаррі після переїзду, пов'язані в тому числі з його батьком, принцом Чарльзом. У березні у нього був діагностований коронавірус. На щастя, Чарльз уже одужав, однак Гаррі сильно переживав, що його в цей момент не було поруч з батьком.

Принц Гаррі і принц Чарльз

"Гаррі був дуже стривожений, коли дізнався, що його батько хворий смертельно небезпечним захворюванням. Він зізнавався, що відчуває себе абсолютно безпорадним, перебуваючи так далеко від батька та інших членів сім'ї", – підсумувала подруга принца.

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