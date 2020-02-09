Чому Олена Зеленська прийшла до Папи Римського в чорному: з'явилося пояснення

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена під час їх спільного візиту до Папи Римського Франциска наділа чорне вбрання і покрила голову мереживом у тон, оскільки цього вимагає протокол.

У мережі встигли з'явитися припущення, що у першої леді – траур, проте аналогічні сукні дружин інших президентів розвінчали здогадки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, у чорному до понтифіка приходили дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, президентів США Дональда Трампа і Барака Обами, а також інших світових лідерів.

Зеленська і Порошенко у Папи Римського Уніан

Дружина і дочка Дональда Трампа rus.tvnet.lv

Причиною такого вибору дружин президентів є традиції Ватикану і особливий дрес-код.

Суть цієї традиції полягає в тому, що чорне плаття і чорне мереживо на голові (мантилья) символізують траур у зв'язку з втратою світської влади Папою Римським. Згідно з протоколом, саме таке вбрання для жінок, удостоєних аудієнції у понтифіка є правильним.

Барак і Мішель Обама Газета.ру

А ось в біле дозволено одягатися лише католицьким королевам, а також дружинам і вдовам католицьких монархів. Цей звичай називається "привілей білого".

Княгиня Монако Шарлен news.myseldon.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском. Український лідер попросив допомогти зі звільненням полонених українців.

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