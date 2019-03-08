Чому чоловіки зраджують: топ-5 причин

На жаль, ніхто не застрахований від зради. Якою б не була жінка, її чоловікові завжди може сподобатися інша.

OBOZREVATEL вирішив розібратися в найпоширеніших причинах чоловічої невірності.

Причина № 1. Потреба в емоційній близькості, підтримці

Фото: prohorova.by

Хоча чоловіки не так потребують того, щоб їх вислухали, періодично їм потрібна підтримка. Тільки зазвичай, коли вони приходять з цим до своєї коханої, то наштовхуються на критику і змушені вислуховувати моралі. Тому вони задовольняють цю потребу з іншими жінками, часто розділяючи з ними і ліжко.

Причина № 2. Відсутність сексу

Фото: bilyak.com.ua

Важливо завжди пам'ятати, що секс — це невід'ємна частина будь-яких відносин. Тому якщо чоловіки не отримують його від коханої жінки, то найчастіше "добирають" його на стороні. Також вони часто зраджують, коли їхнє сексуальне життя з партнеркою стає нудним і прісним. Тоді чоловіки знаходять собі іншу жінку, готову на експерименти.

Причина № 3. Часті сварки

Фото: www.belnovosti.by

Часті сварки — це теж можлива причина чоловічої зради. Натерпівшись від сварливої жінки, яка часто "виносить мозок", чоловіки раптом можуть зустріти повну їй протилежність: м'яку і ніжну дівчину. Ну як тут не піддатися спокусі?

Причина № 4. Бажання самоствердитися

Фото: www.belnovosti.by

Таке бажання виникає в основному у закомплексованих і невпевнених у собі чоловіків. Володіння кількома жінками одночасно підвищує їхню самооцінку.

Причина № 5. Розуміння того, що його пробачать

Фото: Lifegid.com

Майже кожен чоловік боїться зраджувати, або страждає від почуття провини після зради. Але якщо жінка відразу легко пробачає, або поводиться так, що готова пробачити будь-що, секс на стороні перестає бути чимось забороненим.

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