Чому чоловіки зраджують: названа головна причина

Психолог і автор книги "Правда про зраду" Гаррі Ньюмен провів дослідження з метою з'ясувати, що саме підштовхнуло невірних чоловіків до зради.

Як пише Cosmopolitan, у результаті дослідження Ньюмен з'ясував, що 48% чоловіків зізналися, що зрадили своїй коханій через емоційну незадоволеність.

spzh.news

"Чоловіки набагато більш чутливі істоти, ніж може здатися на перший погляд, і чим сприймає їх суспільство. Вони потребують похвали й захоплення, ну а якщо недоотримують цього в сім'ї, намагаються знайти на стороні", – каже психолог.

Крім того, фахівець додає, що необхідну похвалу й визнання чоловіки можуть отримати на роботі, тому більше 40% зрад трапляються саме з колегами.

medicine.ru

Також психолог з'ясував, що зовнішність жінки, з якою чоловік зраджує, як правило, взагалі не має ніякого значення. 88% опитаних невірних чоловіків зізналися, що коханка була менш привабливою, ніж дружина або постійна подруга.

sci-hit.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які деталі в зовнішності дівчини приваблюють чоловіків.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.