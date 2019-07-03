Чому чоловіки йдуть із сім'ї до молодших жінок: психотерапевт назвав причини

Відомий український психотерапевт Олег Чабан розповів, чому чоловіки йдуть із сім'ї до молодших жінок.

Так, подробицями він поділився в ранковому ефірі "Сніданку з 1+1". "Є таке поняття, як синдром тітки — це коли дружина перестає бути жінкою. Коли вона зауважує, що все спокійно, не потрібно думати, як вона виглядає, чим займається, і чи є у неї якісь захоплення. З цього все і починається. Чоловіки йдуть до молодих жінок, тому що там є бурхливі емоції, загадковість, захоплення ідеальністю іншої жінки. А вдома хіба є таке? Вдома є дружина, яка дивиться серіал і чоловік, який грає в комп'ютері. Де вони стикаються, хвалять один одного або захоплюються?", — розповів психотерапевт (відео дивіться нижче).

Фото: 7я.ру

Крім того, Чабан зазначив, що якщо не працювати над відносинами, а пускати все на самоплив — тоді кожен партнер почне жити своїм життям.

"Коли діти стають вже більш дорослими і відходять — зникають теми, які з'єднують сім'ю (про що розмовляти, де бути, куди йти). Тоді партнери починають жити своїм життям, адже відносини стають однаковими і стереотипними", — додав експерт.

Фото: ppzs.ru

Також психотерапевт розповів, як зберегти шлюб.

"Я вважаю, що жінка завжди мудріша, принаймні в сімейній ситуації. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось відбувається не те: він багато часу проводить на роботі, засиджується за комп'ютером, друзі для нього в пріоритеті — робіть щось для того, щоб зберегти відносини. Ніколи не робіть нічого на зло і не уподібнюйтеся своєму чоловікові", — зазначив Чабан.

Фото: smolnarod.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група дослідників з Університету Західної Австралії під керівництвом Джилліан Роудс довела, що чоловічу зраду простіше визначити по обличчю, ніж жіночу.

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