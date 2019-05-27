Чоловікам не сподобається: розкрито головний секрет жіночого щастя

Професор поведінкових наук в Лондонській школі економіки Пол Долан заявив, що незаміжні і бездітні жінки — найщасливіша підгрупа населення.

Експерт пов'язує це з відсутністю проблем, які тягне за собою шлюб і діти, повідомляє The Guardian.

Так, в останній своїй книзі "Happy Ever After" Долан навів дані американського опитування про використання часу (ATUS), в якому порівняв рівні задоволення і страждань у неодружених, одружених, розведених і овдовілих людей. Дослідження показало, що рівень щастя, про який повідомили ті, хто був одружений, був вищим, ніж у неодружених, але тільки тоді, коли їхній чоловік знаходився з ними поруч в кімнаті.

Фото: moda.ru

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"Одружені люди щасливіші за інші підгрупи населення, тільки коли їхній чоловік знаходиться в кімнаті, і коли їх запитують, наскільки вони щасливі. Відповідаючи на питання поодинці, вони скаржаться на ряд проблем, які виникають у відносинах", — сказав Долан.

Проте професор зазначив, що саме створення сім'ї є ознакою успіху в суспільстві. Тому думка більшості змушує багатьох самотніх і бездітних жінок відчувати себе нещасними.

Фото: BadMama

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