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"Чий Крим?" Зірці з РФ, яка приїхала до Києва, поставили гостре питання

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Скандальна російська телеведуча Дана Борисова приїхала до Києва, після чого їй поставили провокаційне запитання в мережі.

На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала фото біля Монумента Незалежності. Під знімком їй поставили запитання: "Чий Крим?". На що Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @ danaborisova_official

Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". В столиці вона встигла прогулятися по місту і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності. Борисова також побувала в ресторані "Остання Барикада" на Майдані і в Києво-Печерській Лаврі.

"Чий Крим?" Зірці з РФ, яка приїхала до Києва, поставили гостре питання

Instagram @ danaborisova_official

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Нагадаємо, в серпні 2017 року Борисова літала в Крим, щоб "зустрітися з шанувальниками". Тоді вона називала окуповані території частиною Росії. Телеведуча видалила цей пост з мережі, однак про це тоді писали багато ЗМІ.

🔥💜😘Безумно рада знову опинитися на Майдані Незалежнocтi (побувати біля Монумента Незалежності) в прекрасному # київ 🙏В свого часу жила в цьому місті 3 місяці, знімалася в культовій 🤩 "Зiрка + Зiрка" і "Блондинки в Загоні", де взагалі була ведучою цього популярного гумористичного 😂😂😂шоу 👍На цей раз приїхала на зйомки для # пятніца😉, подробиці зйомок просили не розголошувати 🙈🙈🙈В новому сезоні реаліті # пацанкі4 буде жарко 🔥🔥🔥🔥Спасібо дорогому київського друга @deniskonovalov 😘за чудове спілкування , і похід в самий Модний і закритий кіевс ий ресторан 👍 # данаборісова # ледісовершенство☂️ # люблю😘 # кіев💙💛 # украіна🇺🇦 # лето2019

Публікація від Dana Borisova (@danaborisova_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL,у червні 2019 року відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

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Тема
Анексія Криму
Особа
дана Борисова
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
Борисова тупенькая. Такой вопрос может ввести ее в ступор. А Крым, безусловно, русский, российский. Точка. Брысь!:_0)))
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