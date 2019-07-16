"Чий Крим?" Зірці з РФ, яка приїхала до Києва, поставили гостре питання

Скандальна російська телеведуча Дана Борисова приїхала до Києва, після чого їй поставили провокаційне запитання в мережі.

На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала фото біля Монумента Незалежності. Під знімком їй поставили запитання: "Чий Крим?". На що Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Дана Борисова Instagram @ danaborisova_official

Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". В столиці вона встигла прогулятися по місту і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності. Борисова також побувала в ресторані "Остання Барикада" на Майдані і в Києво-Печерській Лаврі.

Instagram @ danaborisova_official

Нагадаємо, в серпні 2017 року Борисова літала в Крим, щоб "зустрітися з шанувальниками". Тоді вона називала окуповані території частиною Росії. Телеведуча видалила цей пост з мережі, однак про це тоді писали багато ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у червні 2019 року відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

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