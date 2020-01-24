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24 січня • оновлено в 09:35
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/ Жіночий журнал

Через проблеми з Маркл і Гаррі? Єлизавета II сильно захворіла

1.3т
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Королева Великобританії Єлизавета II не прийшла на щорічний захід, який відбувся 23 січня, через хворобу.

Про це повідомляє видання Metro.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

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Так, як передає видання, представник служби безпеки королеви заявив, що Єлизавета II сильно застудилася і "не відчуває себе гідно" для відвідування заходу в сандрінгемській філії Жіночого інституту.

"Королева занадто хвора, щоб відвідати щорічну зустріч",повідомив представник служби безпеки.

Відзначається, що про проблеми зі здоров'ям у 93-річної королеви стало відомо лише за 30 хвилин до її очікуваного приїзду.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Примітно, що перед погіршенням самопочуття в королівській родині трапилися скандальні події: її онук принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили відмовитися від королівських повноважень і переїхати до Канади.

Однак стало відомо, що канадці зібрали підписи проти Маркл і Гаррі. Жителі вимагають, щоб подружжя самостійно оплачувало особисті потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • рішення герцогів Сассекських скласти повноваження викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

  • через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
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