Через проблеми з Маркл і Гаррі? Єлизавета II сильно захворіла

Королева Великобританії Єлизавета II не прийшла на щорічний захід, який відбувся 23 січня, через хворобу.

Про це повідомляє видання Metro.

Єлизавета II Getty

Так, як передає видання, представник служби безпеки королеви заявив, що Єлизавета II сильно застудилася і "не відчуває себе гідно" для відвідування заходу в сандрінгемській філії Жіночого інституту.

"Королева занадто хвора, щоб відвідати щорічну зустріч", – повідомив представник служби безпеки.

Відзначається, що про проблеми зі здоров'ям у 93-річної королеви стало відомо лише за 30 хвилин до її очікуваного приїзду.

Єлизавета II Getty

Примітно, що перед погіршенням самопочуття в королівській родині трапилися скандальні події: її онук принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили відмовитися від королівських повноважень і переїхати до Канади.

Однак стало відомо, що канадці зібрали підписи проти Маркл і Гаррі. Жителі вимагають, щоб подружжя самостійно оплачувало особисті потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

рішення герцогів Сассекських скласти повноваження викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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