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Через Маркл "упав" сайт популярного бренду: як це трапилося

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала непрямою винуватицею проблеми з роботою сайту ювелірного бренду Verse Fine Jewellery.

За даними порталу Now to love, це сталося після того, як дружина принца Гаррі відвідала тенісний турнір, щоб підтримати подругу Серену Вільямс.

Маркл прийшла на захід у подовженому білому піджаку в смужку, джинсах і капелюшку. Але численні шанувальники герцогині звернули увагу на прикрасу.

Меган Маркл на турнірі

Меган Маркл на турнірі

На ній було маленьке намисто від австралійської дизайнерки Емми Свен у вигляді літери "А". Цей символічний кулон позначає першу букву в імені її первістка Арчі.

Маркл, Гаррі і Арчі

Маркл, Гаррі і Арчі

instagram / sussexroyal

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Шанувальники буквально збожеволіли від прикраси Маркл, знайшли назву бренду і масово кинулися на сайт. Інтернет-магазин просто не витримав такого напливу відвідувачів і "впав".

У свою чергу сама дизайнерка відповіла, що особисто не знайома з герцогинею, а ця гарна прикраса коштує 590 доларів.

Прикраса Маркл у каталозі

Прикраса Маркл у каталозі

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Особи
Меган Маркл Серена Вільямс принц Гаррі
Місце
Великобританія
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