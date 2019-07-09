Через Маркл "упав" сайт популярного бренду: як це трапилося

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала непрямою винуватицею проблеми з роботою сайту ювелірного бренду Verse Fine Jewellery.
За даними порталу Now to love, це сталося після того, як дружина принца Гаррі відвідала тенісний турнір, щоб підтримати подругу Серену Вільямс.
Маркл прийшла на захід у подовженому білому піджаку в смужку, джинсах і капелюшку. Але численні шанувальники герцогині звернули увагу на прикрасу.
Меган Маркл на турнірі
На ній було маленьке намисто від австралійської дизайнерки Емми Свен у вигляді літери "А". Цей символічний кулон позначає першу букву в імені її первістка Арчі.
Маркл, Гаррі і Арчі
instagram / sussexroyal
Шанувальники буквально збожеволіли від прикраси Маркл, знайшли назву бренду і масово кинулися на сайт. Інтернет-магазин просто не витримав такого напливу відвідувачів і "впав".
У свою чергу сама дизайнерка відповіла, що особисто не знайома з герцогинею, а ця гарна прикраса коштує 590 доларів.
Прикраса Маркл у каталозі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі британського престолу й отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків і дотепно "підкололи" їх.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доставили з лікарні до резиденції.
8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.
6 липня герцогиня хрестила свого сина, а експерти моди побачили прихований сенс в її вбранні на церемонії.
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