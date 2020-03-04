Через коронавірус? Єлизавета II провела прийом в Букінгемському палаці в рукавичках

Королева Великобританії Єлизавета II вперше за десять років провела традиційне вручення нагород в Букінгемському палаці в рукавичках.

Як повідомляє Daily Mail, ймовірно, вона вирішила приховати руки й тим самим убезпечити себе від поширюваного по всьому світу небезпечного коронавірусу. До речі, королева доповнила свій образ світло-пудровим пальто і чорними туфлями.

Єлизавета II Фото: dailymail.co.uk

Єлизавета II Фото: dailymail.co.uk

Зазначається, що в канцелярії Єлизавети II не стали пояснювати – був цей предмет гардеробу використаний як запобіжний захід від інфікування коронавірусом, чи ні.

Береженого королеву бог береже: Через коронавируса Єлизавета II тепер вручає нагороди в рукавичках pic.twitter.com/klkEqv7bTI - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лондонській школі Thomas's Battersea, де вчаться діти герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма, був оголошений карантин через загрозу коронавируса.

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