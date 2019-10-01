"Частково чорна": Меган Маркл викликала фурор у Південній Африці

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала університет Йоганнесбурга в бюджетній сукні, викликавши фурор у день відкриття південноафриканського туру.
Як повідомляє The Sun, біля навчального корпусу дружина принца Гаррі зустріла директора Британської ради в Південній Африці Сусана Главана, а також проректора, професора Джоанна Ньюмана.
Меган була проголошена віце-ректором Йоханнесбургского університету за те, що надихала жінок "частково тому, що вона чорна".
Меган Маркл в Південній Африці
instagram / sussexroyal
Герцогиня також зустрілася зі студентами та викладачами за круглим столом, де вони обговорили доступність вищої освіти для дівчат в країні.
"Меган надихатиме жінок, частково тому, що вона чорна. Якщо ви хочете прогодувати село, ви повинні розширити можливості жінок", – сказав після зустрічі професор Цхілідзі Марван.
Hello Malawi 🇲🇼, it's South Africa 🇿🇦 calling! Another incredible day on #RoyalVisitAfrica as The Duke arrived in Malawi , with The Duchess joining him via Skype to speak to women and girls who went to school with the support of CAMA and @camfed . Afterwards, The Duke was able to meet President Peter Mutharika and thank him for the wonderful welcome in his country . Today, The Duchess of Sussex linked up with Nalikule College , Lilongwe, to join The Duke and an amazing group of women who attended school through the help @camfed and its 20-year-old alumni network CAMA. These CAMA women are part of a major network across Africa , which has 140,000 members and 17,500 in Malawi alone. These positive female role models, leaders and entrepreneurs, are working to lift their communities out of poverty . Money distributed by CAMA goes directly to each of their alumni , who then use their own resources to support another three children to attend school . Along with support from the @Queens_Commonwealth_Trust, CAMA and @camfed are changing the lives of many young girls though education and empowerment . As President and Vice President of the QCT, The Duke and Duchess both believe in the power of education to empower young girls , and change society as a whole. #RoyalVisitMalawi #RoyalVisitSouthAfrica Video © ️SussexRoyal
Герцогиня підкреслила ключову роль, яку відіграє освіта, особливо університетська.
"Як патронеса можу сказати, що це був неймовірний рік, і ми дійсно працюємо, щоб відстоювати те, що дійсно важливо для мене. Вища освіта є таким ключовим елементом зростання, економічного зростання, а також особистісного зростання і розвитку", – сказала герцогиня.
Меган додала, що заява про наявність у жінок прав після отримання освіти є абсолютною правдою.
Меган Маркл на зборах в Південній Африці
instagram / sussexroyal
"Я думаю, що вона чудова людина. Вона зробила так багато. Вона внесла свій внесок в розвиток суспільства, особливо в африканське суспільство. Вона дуже зацікавлена в тому, щоб грати позитивну роль, кажучи про гендерну рівність і насильство над жінками", – розповіла журналістам 19-річна студентка Самукелісіва Номуса Шонгве.
Для виходу Меган вибрала бюджетну сукню-піджак бежевого кольору від Banana Republic вартістю в 115 доларів. Образ доповнили бежеві "човники" і дуже скромні прикраси.
Маркл в Південній Африці
instagram / sussexroyal
Теплий прийом Меган Маркл
instagram / sussexroyal
Маркл виступає щодо освіти
instagram / sussexroyal
Меган Маркл в Африці
instagram / sussexroyal
Діти радіють приїзду Меган Маркл
instagram / sussexroyal
Meghan has been hailed by the University of Johannesburg's vice chancellor for inspiring women 'partly because she is black.' She later was greeted by screaming students as she visited an Action Aid center to speak about the troubling issue of gender -based violence. 📸 Mark Large / Stephen Lock / I-Images / Rebecca English / PA / @DailyMail
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меган Маркл розкритикували за вбрання, в якому вона з'явилася на прийомі в резиденції британського посла в Кейптауні (ПАР).
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