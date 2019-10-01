"Частково чорна": Меган Маркл викликала фурор у Південній Африці

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала університет Йоганнесбурга в бюджетній сукні, викликавши фурор у день відкриття південноафриканського туру.

Як повідомляє The Sun, біля навчального корпусу дружина принца Гаррі зустріла директора Британської ради в Південній Африці Сусана Главана, а також проректора, професора Джоанна Ньюмана.

Меган була проголошена віце-ректором Йоханнесбургского університету за те, що надихала жінок "частково тому, що вона чорна".

Меган Маркл в Південній Африці instagram / sussexroyal

Герцогиня також зустрілася зі студентами та викладачами за круглим столом, де вони обговорили доступність вищої освіти для дівчат в країні.

"Меган надихатиме жінок, частково тому, що вона чорна. Якщо ви хочете прогодувати село, ви повинні розширити можливості жінок", – сказав після зустрічі професор Цхілідзі Марван.

Герцогиня підкреслила ключову роль, яку відіграє освіта, особливо університетська.

"Як патронеса можу сказати, що це був неймовірний рік, і ми дійсно працюємо, щоб відстоювати те, що дійсно важливо для мене. Вища освіта є таким ключовим елементом зростання, економічного зростання, а також особистісного зростання і розвитку", – сказала герцогиня.

Меган додала, що заява про наявність у жінок прав після отримання освіти є абсолютною правдою.

Меган Маркл на зборах в Південній Африці instagram / sussexroyal

"Я думаю, що вона чудова людина. Вона зробила так багато. Вона внесла свій внесок в розвиток суспільства, особливо в африканське суспільство. Вона дуже зацікавлена в тому, щоб грати позитивну роль, кажучи про гендерну рівність і насильство над жінками", – розповіла журналістам 19-річна студентка Самукелісіва Номуса Шонгве.

Для виходу Меган вибрала бюджетну сукню-піджак бежевого кольору від Banana Republic вартістю в 115 доларів. Образ доповнили бежеві "човники" і дуже скромні прикраси.

Маркл в Південній Африці instagram / sussexroyal

Теплий прийом Меган Маркл instagram / sussexroyal

Маркл виступає щодо освіти instagram / sussexroyal

Меган Маркл в Африці instagram / sussexroyal

Діти радіють приїзду Меган Маркл instagram / sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меган Маркл розкритикували за вбрання, в якому вона з'явилася на прийомі в резиденції британського посла в Кейптауні (ПАР).

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