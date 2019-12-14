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Не у всех есть возможность ходить по салонам красоты. Для того, чтобы процесс похудения проходил более эффективно, нужно периодически заворачивать себя в кокон, чтобы потом из гусеницы превратится в бабочку.

РЕЦЕПТ 1. ИМБИРНЫЙ

вода.

1 ч. л. оливкового масла.

30 грамм сухого имбиря.

Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.

РЕЦЕПТ 2. КОФЕЙНЫЙ

вода.

100 грамм молотого кофе.

15 капель миндального масла.

Все компоненты перемешать, добавить воду до образования сметанообразной субстанции. Оставить на 5 минут и нанести на тело.

ПРАВИЛА.

Перед процедурой принять душ или ванную.

Помассировать себя сухой щеткой или скрабом.

Нанести смесь на проблемные участки.

Завернуться пищевой пленкой.

Время 40-60 минут.

2-3 раза в неделю.

1.5-2 месяца.

КАК РАБОТАЕТ?

Убирает целлюлит и растяжки.

Тонизирует, увлажняет, восстанавливает кожу.

Снимает отечность. Выводит лишнюю жидкость и токсины.

Повышает приток крови к проблемным зонам.

После процедуры нанести любой увлажняющий крем или кокосовое масло.

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Предостережения. Проверьте, нет ли у вас аллергической реакции на имбирь или другие компоненты смеси.

Кто пробовал? Вы ходите в спа-салоны или практикуете домашний уход?

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