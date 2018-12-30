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Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

27.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилася серія яскравих знімків, на яких чоловіки спародіювали популярні жіночі фото.

Так, кадри були опубліковані користувачем Facebook Наталією Фокс. "Якби чоловіки в Instagram вели себе так само, як дівчата", — прокоментувала вона публікацію.

OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку смішних фото.

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

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Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Брутальні чоловіки смішно спародіювали типові фото дівчат

Фото: BrosBeingBasic

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ілюстратори арт-проекту 2D Among Us створили серію робіт, в яких перемістили героїв відомих західних фільмів, серіалів і коміксів в суворі російські реалії.

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