Брат Меган Маркл Томас-молодший заявив, що герцогиня Сассекська псує життя принца Гаррі та зробила його нещасним.

Про це він розповів у коментарі Daily Star.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Зокрема, на думку Томаса-молодшого Меган негативно впливає на Гаррі:

"Я бог знає скільки не бачив знімків усміхненого Гаррі. До того як він почав зустрічатися з Меган, він весь час посміхався. Вона робить його нещасним".

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Крім того, чоловік упевнений, що саме Маркл змусила чоловіка відмовитися від королівських повноважень, і тепер він змушений робити все, як хоче дружина.

"Якщо вона його так сильно контролює, то це жахливо сумно. Мені хочеться вірити, що вони шалено закохані, але здається, що насправді це не так", – вважає Томас-молодший.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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