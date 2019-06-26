"Терпіти не можу!" Зірка "Дом-2" розізлилася через мам, що годують

36-річна популярна російська телеведуча з "Дом-2" Ксенія Бородіна висловила своє невдоволення в мережі мамами, які виставляють годування дітей на показ.

Знаменитість виступила проти відвертих публікації фото і відео в Інтернеті. Так, на своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала пост, де висміяла годуючих мам, які фото у процесі.

Ведуча "Дому-2" опублікувала колаж з двох фото. На першому - кадр із серіалу "Гра престолів", на якому героїня годує грудьми вже дорослого сина. На другому блогерша робить те ж саме.

"Дуже дивні матусі. Хайп, думаю. Зараз такі божевільні вчинки і фото викликають бурю емоцій і коментарів, ось і виставляють, щоб потрапити в топ", "Бридко. Терпіти не можу коли годують грудьми на загальний огляд", - підтримали її в мережі .

Instagram @ borodylia

Instagram @ borodylia

Instagram @ borodylia

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