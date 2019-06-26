"Терпіти не можу!" Зірка "Дом-2" розізлилася через мам, що годують

36-річна популярна російська телеведуча з "Дом-2" Ксенія Бородіна висловила своє невдоволення в мережі мамами, які виставляють годування дітей на показ.
Знаменитість виступила проти відвертих публікації фото і відео в Інтернеті. Так, на своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала пост, де висміяла годуючих мам, які фото у процесі.
Ведуча "Дому-2" опублікувала колаж з двох фото. На першому - кадр із серіалу "Гра престолів", на якому героїня годує грудьми вже дорослого сина. На другому блогерша робить те ж саме.
Все частіше на просторах ИНСТА, зустрічаю ось такі фото. Те Мама годує грудьми і знімає це на відео і робить фото. Навіщо ??? Навіщо нам це ?! Інтернет терпить будь-яку дурість, стерпить і цю ?! Матусі, у яких Дітки на відео лаються матом, з радістю це знімають і виставляють! Навіть якщо це сталося, навіщо ви це виставляєте ?! А пам'ятаєте цю ненормальну матусю, яка обклала дитини фаллосамі🙈🙈 а як вам Мама пости про те що вона сироїд і дитина в рік її теж сироед🙈а любительки дати Поради, як лікувати дитину народними засобами ?! Із серії пости, про те що у її дитини глисти, так вона пропонує головку часнику в задній прохід дитині засунути !!! Годуєш ти грудьми до 3 років, ну це твоє право, навіщо це виставляти на кожному кроці, тільки лише для хайпа, просто інших причин то немає! Переходять межу, щоб довести яка вона крута. А навіщо? Взагалі ставлення до такого яке? Це тільки мені здається дивним?
"Дуже дивні матусі. Хайп, думаю. Зараз такі божевільні вчинки і фото викликають бурю емоцій і коментарів, ось і виставляють, щоб потрапити в топ", "Бридко. Терпіти не можу коли годують грудьми на загальний огляд", - підтримали її в мережі .
Instagram @ borodylia
Instagram @ borodylia
Instagram @ borodylia
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