"Бійтеся необдуманих розтрат": поради і прогнози екстрасенса на 2020 рік

Український екстрасенс і переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Курилова розповіла, що чекає на людей у 2020 році.

Так, в інтерв'ю КП ясновидиця заявила, що рік Білого Щура може нести хвилюючі зміни – політичні, економічні, але не революційні.

"Якщо скласти цифри, то вийде чотири. Згідно з китайською нумерологією четвірка – це цифра змін. Цей рік може нести хвилюючі зміни – політичні, економічні, але не можу сказати, що революційні. Але в цілому 2020-й поганим назвати не можу", – говорить Курилова.

Олена Курилова СТБ

За словами екстрасенса, в 2020 році не можна плисти за течією:

"Перешкоди потрібно долати завжди. Але плисти за течією цього року не можна. Це рік не дурних і тих людей, які наперед eсе планують. Саме вдалий час для довгострокових проєктів".

Олена Курилова КП

Також Курилова не радить у поспіху вкладати гроші:

"Не можна в поспіху вкладати гроші. Для людини, яка все продумала, цей рік нічим поганим не загрожує. Цього року бійтеся необдуманих розтрат. Добре подумайте перед тим, як вкладати кудись гроші".

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