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3 січня • оновлено в 03:07
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"Бійтеся необдуманих розтрат": поради і прогнози екстрасенса на 2020 рік

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Український екстрасенс і переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Курилова розповіла, що чекає на людей у 2020 році.

Так, в інтерв'ю КП ясновидиця заявила, що рік Білого Щура може нести хвилюючі зміни – політичні, економічні, але не революційні.

"Якщо скласти цифри, то вийде чотири. Згідно з китайською нумерологією четвірка – це цифра змін. Цей рік може нести хвилюючі зміни – політичні, економічні, але не можу сказати, що революційні. Але в цілому 2020-й поганим назвати не можу", – говорить Курилова.

Олена Курилова

Олена Курилова

СТБ

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Суцільний коридор затемнень: астролог пообіцяв "найпотужнішу трансформацію" в 2020 році

За словами екстрасенса, в 2020 році не можна плисти за течією:

"Перешкоди потрібно долати завжди. Але плисти за течією цього року не можна. Це рік не дурних і тих людей, які наперед eсе планують. Саме вдалий час для довгострокових проєктів".

Олена Курилова

Олена Курилова

КП

Також Курилова не радить у поспіху вкладати гроші:

"Не можна в поспіху вкладати гроші. Для людини, яка все продумала, цей рік нічим поганим не загрожує. Цього року бійтеся необдуманих розтрат. Добре подумайте перед тим, як вкладати кудись гроші".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що астролог Ігор Мехеда розповів про те, що на 2 січня випадає серединна точка в коридорі затемнень, яка вкрай важлива для формування свого майбутнього.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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