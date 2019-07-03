"Варений буряк": Віру Брежнєву, яка відхрестилася від України, публічно принизили

Українську співачку Віру Брежнєву засудили в Росії після виходу її нового синглу "Я не свята", на який вона зняла провокаційний кліп.

Зірка "Дом-2" Олена Водонаєва відреагувала в своєму Instagram на новий хіт, де Брежнєва розгулює в купальнику вечірнім містом. "Вєр, ну ми знаємо, що ти не свята. Ну яка святість в нашому віці? Пісні якось не відповідають віку. Дівчинка в 15-17 років повинна таке співати", - прокоментувала вона.

Instagram @ alenavodonaeva

Гостра на язик ведуча, назвала її пісні нудними до божевілля і порівняла їх з вареним буряком, а саму співачку обізвала безголосою і нехаризматичною.

Віра Брежнєва Instagram@ververa

Екс-солістка "ВІА Гри" вирішила не відповідати Водонаєвій. І, зробила правильно, оскільки Олена в подальшому інтерв'ю заявила, що не мала на увазі Віру або кого-небудь ще, публікуючи резонансний пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва відреагувала на "зраду" Констянтина Меладзе. Вона здивувалася тому, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині.

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