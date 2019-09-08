Береже від діабету і хвороб серця: розкрита користь "морської" дієти

Середземноморська дієта – одна з небагатьох корисних дієт, ефективність якої доведена в профілактиці серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і надмірної ваги.

Про особливості такого режиму харчування в Instagram розповіла дієтолог Вікторія Кляуз.

Основою середземноморського харчування є риба, морепродукти, птиця, оливкова олія, сири і йогурти, овочі, фрукти, а також зернові і бобові.

"Дуже схоже з принципами правильного харчування, але є невеликі нюанси. Жири переважного рослинного походження. Масова частка білка 10-20% від усієї калорійності з акцентом на "дари моря". І також зазначу, що овочі та фрукти використовуються локальні, які в зв'язку з кліматом доступні постійно", - розповіла дієтолог.

"На пострадянському просторі теж є певний тип харчування. З плюсів - в нашому звичайному раціоні є крупи, сезонні овочі, готуються перші страви - а це теж овочеві набори. З мінусів - велике вживання жирного м'яса, мала кількість рослинних масел і риби. Середземноморська дієта відмінний варіант здорового харчування і хороший спосіб внести здорову різноманітність в повсякденний раціон", - зазначила вона.

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