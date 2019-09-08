Береже від діабету і хвороб серця: розкрита користь "морської" дієти

Середземноморська дієта – одна з небагатьох корисних дієт, ефективність якої доведена в профілактиці серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і надмірної ваги.
Про особливості такого режиму харчування в Instagram розповіла дієтолог Вікторія Кляуз.
Основою середземноморського харчування є риба, морепродукти, птиця, оливкова олія, сири і йогурти, овочі, фрукти, а також зернові і бобові.
"Дуже схоже з принципами правильного харчування, але є невеликі нюанси. Жири переважного рослинного походження. Масова частка білка 10-20% від усієї калорійності з акцентом на "дари моря". І також зазначу, що овочі та фрукти використовуються локальні, які в зв'язку з кліматом доступні постійно", - розповіла дієтолог.
"На пострадянському просторі теж є певний тип харчування. З плюсів - в нашому звичайному раціоні є крупи, сезонні овочі, готуються перші страви - а це теж овочеві набори. З мінусів - велике вживання жирного м'яса, мала кількість рослинних масел і риби. Середземноморська дієта відмінний варіант здорового харчування і хороший спосіб внести здорову різноманітність в повсякденний раціон", - зазначила вона.
Відзначте пост ❤️ Сьогодні про середземноморську діете🐠 - однієї з небагатьох корисних дієт, ефективність якої доведена в профіл серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та надлишкового веса👌 ⠀ Середземноморська - тк за основу взято харчування людей, що населяють Середземномор'ї А як відомо, традиційна кухня заснована на місцевих, локальних продуктах, доступних всім верствам населення ⠀ Тому основою середземноморського харчування є риба, морепродукти, птиця, оливкова олія, сири і йогурти, велика кількість овочів (зелених, різно ветних) і фруктів, а також зернові і бобові Дуже схоже з принципами пп - але є невеликі нюанси⬇️ 🔸жіри переважного рослинного походження 🔸массовая частка білка 10-20% від всього кбжу з акцентом на "дари моря" і також відзначу - що овочі і фрукти використовуються локальні, які в зв'язку з кліматом, доступні постійно ⠀ Популярною дієта стала тоді, коли її порівняли з американським типом харчування, і отримали переваги у вигляді меншої заболеваемості👆 ⠀ На пострадянському просторі теж є певний тип харчування, 🔹із плюс в - в нашому звичайному раціоні є крупи, сезонні овочі, готуються перші страви - а це теж овочеві набори😏 🔹із мінусів - велика вживання жирного м'яса, мала кількість рослинних масел і риби Середземноморська дієта відмінний варіант здорового харчування і хороший спосіб внести здорове різноманітність в повсякденний раціон🙌
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Альбіна Комісарова розкрила секрет струнких людей, які їдять все, що їм подобається, і при цьому не товстіють.
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