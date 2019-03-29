"Зводиш з розуму!" Кароль захопила мережу спокусливим фото

Українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль захопила шанувальників дуже чуттєвим і спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в розкішному білому платті з відкритими плечима. Свій образ Кароль доповнила чорною вуаллю.

Зазначимо, що в цьому вбранні Тіна знялася для модного глянцю Vogue. Також шанувальники закидали улюблену співачку компліментами.

"Шикарна", "Ти нас зводиш з розуму", "Одне з найкрасивіших фото", "Ви так схожі на Мерилін Монро", "Богиня", "Яка ж красива", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.

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