ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

4.6тЧитати матеріал російською

У 90-ті роки глядачі по всьому світу щодня чекали на вихід улюблених серіалів, героїні яких ставали прикладом для наслідування.

Мільйони жінок різного віку хотіли бути схожими на них, а чоловіки таємно мріяли про таких дружин. Видання AdMe показало, як виглядають зараз секс-символи з культових серіалів минулого століття.

Сибилл Шепард багато хто знає через роль Медді Хейз у стрічці "Детективне агентство "Місячне світло". Вона отримала любов глядачів і 2 премії "Золотий глобус". Зараз 69-річна актриса продовжує зніматися в кіно.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз
Новини
Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Джилліан Андерсон у ролі агента ФБР Дани Скаллі в "Секретних матеріалах" була кумиром багатьох дівчат. Зараз їй 50 років, і скоро глядачі побачать актрису в ролі Маргарет Тетчер у серіалі "Корона".

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Лара Флінн Бойл багатьом запам'яталася роллю красуні Донни в легендарному серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Із середини 2000-х її кар'єра пішла на спад через наслідки невдалих пластичних операцій.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Шерілін Фенн. Роль незвичайної дівчини Одрі Хорн у "Твін Пікс" зробила актрису секс-символом 90-х. Її часто порівнювали з Мерілін Монро через неймовірну зовнішність. У 2017 році вона знялася в сіквелі "Твін Пікс: Повернення".

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Наталія Орейро була прикладом для наслідування для дівчат через серіал "Дикий ангел". Зараз вона співає, гастролює і раптово стала прихильницею Росії.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Марсі Уокер тримала жінок "прикутими" до екранів в образі Іден Кепвелл у "Санта-Барбарі". У 2005 році вона завершила кар'єру і стала пастором.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Торі Спеллінг у ролі Донни Мартін в "Беверлі-Хіллз, 90210" також була загальною улюбленицею. Однак пізніше зйомки у великому кіно не принесли їй успіху, і зараз вона стала незатребуваною актрисою.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Кармен Електра в "Рятувальники Малібу" була бажаною для чоловіків і об'єктом заздрощів для жінок. Зараз її діяльність пов'язана з доброчинністю.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Мелісса Харт була вельми популярноюесеред дівчаток через серіал "Сабріна - маленька відьма". Однак після проекту вона не була сильно затребувана.

Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно медики знайшли у відомої співачки Софії Ротару множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що вона неправильно приймала ліки. Експерт оцінила зовнішність 71-річної Ротару, якій можуть позаздрити і в 50-років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Теги
шоу-бизнессеріалКраса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Для сотрудников Обозревателя очередные 5 минут онанизма
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки