Зводили з розуму мільйони: як виглядають секс-символи 90-х зараз

У 90-ті роки глядачі по всьому світу щодня чекали на вихід улюблених серіалів, героїні яких ставали прикладом для наслідування.

Мільйони жінок різного віку хотіли бути схожими на них, а чоловіки таємно мріяли про таких дружин. Видання AdMe показало, як виглядають зараз секс-символи з культових серіалів минулого століття.

Сибилл Шепард багато хто знає через роль Медді Хейз у стрічці "Детективне агентство "Місячне світло". Вона отримала любов глядачів і 2 премії "Золотий глобус". Зараз 69-річна актриса продовжує зніматися в кіно.

Джилліан Андерсон у ролі агента ФБР Дани Скаллі в "Секретних матеріалах" була кумиром багатьох дівчат. Зараз їй 50 років, і скоро глядачі побачать актрису в ролі Маргарет Тетчер у серіалі "Корона".

Лара Флінн Бойл багатьом запам'яталася роллю красуні Донни в легендарному серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Із середини 2000-х її кар'єра пішла на спад через наслідки невдалих пластичних операцій.

Шерілін Фенн. Роль незвичайної дівчини Одрі Хорн у "Твін Пікс" зробила актрису секс-символом 90-х. Її часто порівнювали з Мерілін Монро через неймовірну зовнішність. У 2017 році вона знялася в сіквелі "Твін Пікс: Повернення".

Наталія Орейро була прикладом для наслідування для дівчат через серіал "Дикий ангел". Зараз вона співає, гастролює і раптово стала прихильницею Росії.

Марсі Уокер тримала жінок "прикутими" до екранів в образі Іден Кепвелл у "Санта-Барбарі". У 2005 році вона завершила кар'єру і стала пастором.

Торі Спеллінг у ролі Донни Мартін в "Беверлі-Хіллз, 90210" також була загальною улюбленицею. Однак пізніше зйомки у великому кіно не принесли їй успіху, і зараз вона стала незатребуваною актрисою.

Кармен Електра в "Рятувальники Малібу" була бажаною для чоловіків і об'єктом заздрощів для жінок. Зараз її діяльність пов'язана з доброчинністю.

Мелісса Харт була вельми популярноюесеред дівчаток через серіал "Сабріна - маленька відьма". Однак після проекту вона не була сильно затребувана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно медики знайшли у відомої співачки Софії Ротару множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що вона неправильно приймала ліки. Експерт оцінила зовнішність 71-річної Ротару, якій можуть позаздрити і в 50-років.

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