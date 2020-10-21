Звідки взялася туш для вій: у мережі нагадали незвичайну історію

Виникнення туші для вій було подекуди випадковим, а сам засіб – навіть небезпечним для життя. Історія пов’язана з косметичним засобом від популярної марки Maybelline.

Про те, звідки в загальне використання прийшла ця фарба, якою так люблять користуватися для надання виразності погляду дівчата й жінки, нагадали в Telegram-каналі Violity (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Смертельно небезпечною сумішшю з води і товченого свинцю підфарбовували вії жінки Стародавнього Риму. Єгиптянки і гречанки посипали вії вугіллям від спалених паличок. На Сході використовували сурму – токсичний хімічний елемент під номером 51", – перерахували автори поста кілька фактів.

Відомо, що першу туш у середині XIX століття винайшов торговець французького походження з Англії Юджин Ріммел. Сьогодні "rimmel" означає "туш для вій" кількома мовами, однак у наші дні вже важко з'ясувати, якою була перша туш: інші, пізніші, марки заступили її образ.

Так, уже менш небезпечну "сучасну" туш було винайдено в 1913 році юним американським хіміком Террі Вільямсом для його сестри Мейбл. Вона без пам'яті закохалася в сусіда на ім’я Чет і звернулася до брата з проханням придумати засіб, який зробив би її погляд виразнішим і захопливішим.

"Дівчина впала у відчай, намагаючись якось прикрасити себе, щоб вразити красою кавалера, й тоді Террі змішав сажу з вазеліном і отримав прототип туші, якою користуються донині", – зауважили в повідомленні.

Таку суміш Вільямс спресовував у мініплитки: щоб нафарбувати очі, треба було змочити маленький пензлик, кілька разів провести ним по плитці, а потім по віях. Назва продукту була нехитрою – Lash-Brow-Ine ("Туш для вій і брів"), його почали поширювати через поштові каталоги.

Через рік Мейбл вирушила під вінець зі своїм коханим. А в 1915-му хімік-новатор створив фірму й назвав її і саму туш Maybelline – з'єднавши ім'я сестри і слово вазелін.

Першу компактну туш для вій від цієї косметичної марки було випущено в 1917-му, вона отримала назву "Тістечко Мейбеллін" (англ. Maybelline Cake Mascara). Новинка заволоділа серцями представниць прекрасної статі й утримує свої позиції до сьогодні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, якими декоративними косметичними засобами користувалися жінки в СРСР. Тоді їхні косметички не були забиті вщерть. Майже всі користувалися однаковими продуктами, і тільки одиниці знали, що таке Dior, Chanel і Estee Lauder.