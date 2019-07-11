"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Зірка позувала на пляжі в купальнику, продемонструвавши пишні груди та апетитні форми, а знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники в коментарях розхвалили Чехову. Багато хто заявив, що вона зводить своєю фігурою з розуму, а також є еталоном краси.
Анфіса Чехова на пляжі
instagram / achekhova
"Анфіса, що ви творите, я ж одружений", "Що тут сказати, шикарна, розумна, талановита і просто супер жінка", "Що ж ти за жінка, зведи мене з розуму, моя Анфіса, тобою я милуватимуся вічно", "Ти богиня", "Ідеал жіночої краси", – написали фанати.
instagram / achekhova
instagram / achekhova
Фото: instagram/achekhova
Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова часто радує шанувальників пікантними знімками, демонструючи апетитну фігуру. Нещодавно вона позувала у відвертому купальнику на пляжі, розбурхавши мережу.
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