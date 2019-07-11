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"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу

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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Зірка позувала на пляжі в купальнику, продемонструвавши пишні груди та апетитні форми, а знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники в коментарях розхвалили Чехову. Багато хто заявив, що вона зводить своєю фігурою з розуму, а також є еталоном краси.

Анфіса Чехова на пляжі

Анфіса Чехова на пляжі

instagram / achekhova

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"Анфіса, що ви творите, я ж одружений", "Що тут сказати, шикарна, розумна, талановита і просто супер жінка", "Що ж ти за жінка, зведи мене з розуму, моя Анфіса, тобою я милуватимуся вічно", "Ти богиня", "Ідеал жіночої краси", – написали фанати.

"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу
"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу
"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу

instagram / achekhova

"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу

instagram / achekhova

"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу

Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова часто радує шанувальників пікантними знімками, демонструючи апетитну фігуру. Нещодавно вона позувала у відвертому купальнику на пляжі, розбурхавши мережу.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотосессія Краса
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