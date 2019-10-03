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3 жовтня • оновлено в 15:51
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Зраджує Брежнєвій? Як виглядає красуня, з якою міг закрутити Меладзе

2.3т Читати матеріал російською

Молода солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег стала майже найобговорюванішою темою в мережі через чутки про роман з чоловіком Віри БрежнєвоїКостянтином Меладзе.

Незважаючи на всілякі джерела в ЗМІ, директор дівчини все заперечує. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися гарячі фото фатальної білявки, яку вважають "руйнівницею шлюбу" зіркової пари.

Зраджує Брежнєвій? Як виглядає красуня, з якою міг закрутити Меладзе

"Такі чутки з'являються, мені здається, щодо величезної кількості людей. Це, знаєте, як постійно заїжджений жарт, причому абсолютно неактуальний. Костянтин Меладзе є продюсером гурту "ВІА Гра", в якій Еріка Герцег співає вже шість років. Природно, ніякої розмови про особисті стосунки Еріки з Костянтином ніколи не було, немає і не буде", – раніше стверджувала директор Герцег Дарина.

Еріка Герцег в ліжку

Еріка Герцег в ліжку

instagram / erikaherceg

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Що примітно, Герцег вже шість років виступає в складі гурту "ВІА Гра". У неї добрі стосунки з продюсером. Дівчина пройшла через багато випробувань заради участі в тріо: вона худла з 87 кілограмів та робила пластику грудей.

Напівгола Еріка Герцег

Напівгола Еріка Герцег

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег

Еріка Герцег

instagram / erikaherceg

Нагадаємо, Брежнєва і Меладзе одружилися в кінці 2015 року. До того моменту співачка вже давно вела сольну кар'єру, на зміну їй в образі білявки "ВІА Гри" прийшла спочатку Тетяна Котова. Після цього склад неодноразово змінювався. Герцег прийшла до колективу в 2013 році.

Еріка Герцег на пляжі

Еріка Герцег на пляжі

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в білизні

Еріка Герцег в білизні

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в спокусливій сукні

Еріка Герцег в спокусливій сукні

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег з глибоким декольте

Еріка Герцег з глибоким декольте

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег спокусливе фото

Еріка Герцег спокусливе фото

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег

Еріка Герцег

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для журналу "Маxim"

Еріка Герцег для журналу "Маxim"

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для "Маxim"

Еріка Герцег для "Маxim"

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег

Еріка Герцег

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в чоловічому журналі "Маxim"

Еріка Герцег в чоловічому журналі "Маxim"

instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для "Маxim"

Еріка Герцег для "Маxim"

instagram / erikaherceg

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва дуже жорстко відповіла "співчуваючим" фанаткам, які заявили в коментарі до її посту, що співачка і Меладзе мають "гостьовий шлюб".

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шоу-бизнес Краса скандали
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