Зраджує Брежнєвій? Як виглядає красуня, з якою міг закрутити Меладзе

Молода солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег стала майже найобговорюванішою темою в мережі через чутки про роман з чоловіком Віри Брежнєвої – Костянтином Меладзе.

Незважаючи на всілякі джерела в ЗМІ, директор дівчини все заперечує. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися гарячі фото фатальної білявки, яку вважають "руйнівницею шлюбу" зіркової пари.

"Такі чутки з'являються, мені здається, щодо величезної кількості людей. Це, знаєте, як постійно заїжджений жарт, причому абсолютно неактуальний. Костянтин Меладзе є продюсером гурту "ВІА Гра", в якій Еріка Герцег співає вже шість років. Природно, ніякої розмови про особисті стосунки Еріки з Костянтином ніколи не було, немає і не буде", – раніше стверджувала директор Герцег Дарина.

Еріка Герцег в ліжку instagram / erikaherceg

Що примітно, Герцег вже шість років виступає в складі гурту "ВІА Гра". У неї добрі стосунки з продюсером. Дівчина пройшла через багато випробувань заради участі в тріо: вона худла з 87 кілограмів та робила пластику грудей.

Напівгола Еріка Герцег instagram / erikaherceg

Еріка Герцег instagram / erikaherceg

Нагадаємо, Брежнєва і Меладзе одружилися в кінці 2015 року. До того моменту співачка вже давно вела сольну кар'єру, на зміну їй в образі білявки "ВІА Гри" прийшла спочатку Тетяна Котова. Після цього склад неодноразово змінювався. Герцег прийшла до колективу в 2013 році.

Еріка Герцег на пляжі instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в білизні instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в спокусливій сукні instagram / erikaherceg

Еріка Герцег з глибоким декольте instagram / erikaherceg

Еріка Герцег спокусливе фото instagram / erikaherceg

Еріка Герцег instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для журналу "Маxim" instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для "Маxim" instagram / erikaherceg

Еріка Герцег instagram / erikaherceg

Еріка Герцег в чоловічому журналі "Маxim" instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для "Маxim" instagram / erikaherceg

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва дуже жорстко відповіла "співчуваючим" фанаткам, які заявили в коментарі до її посту, що співачка і Меладзе мають "гостьовий шлюб".

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