"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками серією пікантних знімків. Так, їх відразу ж розкритикували в мережі.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в біло-рожевому купальнику в досить відвертих позах.

"Я на лазурному березі Франції в Сан-Тропе, прилетіла до друзів. Змогла викроїти півтора дня зі свого щільного робочого графіка, щоб насолодитися сонечком і наповнитися енергією", — прокоментувала Бузова.

Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Ольга Бузова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Напівгола Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова засвітила груди Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова відверто позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.

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