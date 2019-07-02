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"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

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Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками серією пікантних знімків. Так, їх відразу ж розкритикували в мережі.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в біло-рожевому купальнику в досить відвертих позах.

"Я на лазурному березі Франції в Сан-Тропе, прилетіла до друзів. Змогла викроїти півтора дня зі свого щільного робочого графіка, щоб насолодитися сонечком і наповнитися енергією", — прокоментувала Бузова.

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Спокуслива Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Новини
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків
"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків
"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків
"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків
"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків
"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Спокуслива Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Напівгола Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова засвітила груди

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Ольга Бузова відверто позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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