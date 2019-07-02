"Зовсім дах їде": напівгола Бузова розлютила мережу серією вульгарних знімків

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками серією пікантних знімків. Так, їх відразу ж розкритикували в мережі.
Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в біло-рожевому купальнику в досить відвертих позах.
"Я на лазурному березі Франції в Сан-Тропе, прилетіла до друзів. Змогла викроїти півтора дня зі свого щільного робочого графіка, щоб насолодитися сонечком і наповнитися енергією", — прокоментувала Бузова.
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Ольга Бузова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівгола Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова засвітила груди
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова відверто позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.
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